Volcó un camión en la zona de Collón Curá: dos heridos

Un camión de carga pesada volcó el domingo en la zona del kolómetro 1513 de Collón Curá, pasadas las 19 horas, luego de que el conductor perdiera el control del vehículo mientras descendía por uno de los tramos más exigentes de la ruta. Los dos ocupantes de la cabina quedaron atrapados y debieron ser rescatados por equipos de emergencia que llegaron al lugar minutos después de recibir el aviso.





Por tratarse de un camión con carga y combustible a bordo, la primera unidad enviada fue la preparada para combatir incendios, dado el riesgo latente que representaba la situación. Al confirmar que el vehículo estaba completamente volcado y ante la dificultad del terreno, se solicitó apoyo a los bomberos de Junín de los Andes para reforzar el operativo. Las tareas incluyeron medidas de seguridad para prevenir un incendio, el control de posibles pérdidas de combustible y el corte del sistema eléctrico del rodado.





Ambos heridos recibieron atención médica en el lugar antes de ser trasladados en ambulancia Según los primeros informes, ninguno de los dos presentaba lesiones de gravedad.





Las causas del accidente aún están siendo investigadas, aunque las autoridades apuntan a las pronunciadas pendientes del sector como factor determinante. (ANB)

