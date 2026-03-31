0800-DROGAS: la clave para denunciar narcos en Río Negro



La línea 0800-DROGAS (3334124) se consolida en Río Negro como una herramienta clave en la lucha contra el narcotráfico. De manera anónima y segura, permite el aporte de información, lo que se traduce en investigaciones judiciales concretas, operativos y avances sostenidos contra la venta ilegal de estupefacientes. La línea 0800-DROGAS (3334124) se consolida en Río Negro como una herramienta clave en la lucha contra el narcotráfico. De manera anónima y segura, permite el aporte de información, lo que se traduce en investigaciones judiciales concretas, operativos y avances sostenidos contra la venta ilegal de estupefacientes.

En este contexto, el Ministerio de Seguridad y Justicia continúa el fortalecimiento de este canal gratuito, que funciona las 24 horas y se presenta como una vía directa entre la comunidad y las fuerzas de seguridad. Cualquier persona puede aportar datos sin necesidad de identificarse, lo que reduce temores y amplía la participación, que se puede realizar a través de una simple llamada al número 0800-DROGAS (3334124) o mediante un formulario digital que se puede encontrar en el sitio web www.seguridad.rionegro.gov.ar/senac





Además, el sistema no se limita a recibir denuncias: detrás de cada comunicación se activa un proceso silencioso pero riguroso. Equipos especializados analizan la información, cruzan datos y verifican cada detalle antes de avanzar. Así, lo que comienza como un llamado anónimo puede convertirse en el punto de partida de una causa judicial.





En muchos casos, los aportes vecinales incluyen movimientos sospechosos en determinados barrios, circulación frecuente de vehículos en horarios inusuales o incluso referencias a domicilios donde se presume la venta de droga. Estos datos, que a simple vista pueden parecer menores, resultan fundamentales para orientar tareas de inteligencia y prevenir delitos más complejos.





Por otro lado, una vez que la información es considerada relevante, se da intervención a la Justicia Federal, lo que permite avanzar bajo el marco legal vigente. Este paso es clave, ya que habilita medidas como allanamientos, secuestros de sustancias y detenciones, siempre con el respaldo de una investigación previa.





Al mismo tiempo, desde el área de Seguridad remarcaron que el anonimato está garantizado en todo momento. No se registran datos personales ni se exige ningún tipo de identificación, lo que genera confianza y alienta a más vecinos a involucrarse.





De esta manera, la línea 0800-DROGAS se consolida como una herramienta concreta para enfrentar el narcomenudeo, sumando a la comunidad en una tarea que antes parecía exclusiva de las fuerzas de seguridad.