PAMI El Bolsón lanza una convocatoria para visibilizar el talento y la creatividad de sus afiliados



Desde la Agencia PAMI El Bolsón impulsan una nueva iniciativa destinada a poner en valor las historias de vida, los saberes y la expresión artística de sus afiliados. Bajo el nombre “El saber hacer de nuestros afiliados”, la propuesta invita a participar en un espacio pensado para compartir y exhibir distintas producciones que reflejen la creatividad y experiencia de los adultos mayores. Desde la Agencia PAMI El Bolsón impulsan una nueva iniciativa destinada a poner en valor las historias de vida, los saberes y la expresión artística de sus afiliados. Bajo el nombre “El saber hacer de nuestros afiliados”, la propuesta invita a participar en un espacio pensado para compartir y exhibir distintas producciones que reflejen la creatividad y experiencia de los adultos mayores.





La convocatoria busca generar un vínculo entre las trayectorias personales y las distintas formas de expresión artística, promoviendo un ámbito donde los participantes puedan mostrar sus obras y habilidades. Desde la agencia destacan que conocer a los afiliados a través de sus creaciones es también una manera de celebrar su talento, vitalidad y aporte a la comunidad.





La recepción de obras comenzará a partir del 13 de abril, y está abierta a todos los afiliados que deseen formar parte de esta propuesta cultural.





La iniciativa es impulsada por la jefatura de la agencia local, a cargo de Natalia V. Salinas, quien remarcó la importancia de generar estos espacios de participación y reconocimiento para los afiliados.