Aclaran que el vehículo hallado en Bariloche no fue robado en El Bolsón



La subcomisario Gabriela Campillay llevó tranquilidad a la comunidad al aclarar que el vehículo que había sido mencionado en las últimas horas como sustraído en la localidad de El Bolsón en realidad fue robado en San Carlos de Bariloche y recuperado allí mismo pocas horas después.





Según explicó la funcionaria policial, la información inicial que circuló era incorrecta. El rodado, un Renault Clio, había sido sustraído durante la noche en Bariloche y posteriormente hallado por personal policial en esa misma ciudad.





“Es una información errónea. No fue un vehículo que fuese sustraído en la localidad. Fue un vehículo que sustrajeron en la localidad de San Carlos de Bariloche en horas de la noche y fue recuperado a pocas horas después de la sustracción por personal de esa misma ciudad”, indicó Campillay.





La subcomisario explicó además que ante este tipo de hechos se activa de manera inmediata un operativo cerrojo, que involucra a distintas fuerzas de seguridad y controles en rutas con el objetivo de recuperar el vehículo sustraído. En ese procedimiento participan también personal de Gendarmería y de Seguridad Vial, que realizan controles vehiculares en distintos puntos estratégicos.





“El procedimiento se activa en todas las unidades. Se ponen alertas y se realizan controles en rutas para intentar recuperar el vehículo sustraído”, detalló.





Finalmente, el automóvil fue encontrado en un descampado de la ciudad lacustre durante la mañana, confirmando que nunca salió del área de Bariloche.





Campillay también informó que durante la noche del jueves se realizaron tareas preventivas en la zona a raíz de un hecho de sangre ocurrido en Bariloche, donde un menor resultó herido. En ese marco, se activó nuevamente el operativo cerrojo para verificar posibles movimientos de los vehículos involucrados y reforzar los controles en rutas que conectan con la región andina.





La investigación de ese episodio continúa bajo la órbita de la policía de Bariloche, donde, según se indicó, el presunto autor del disparo ya se encuentra detenido.