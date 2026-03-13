Leandro García: “Río Negro no puede pagar el ajuste energético del Gobierno Nacional”



El legislador provincial Leandro García expresó su preocupación ante la decisión del Gobierno Nacional de eliminar el subsidio a garrafas del Programa Hogar, una política que actualmente permite a miles de familias rionegrinas afrontar el costo del gas envasado durante los meses de invierno. El legislador provincial Leandro García expresó su preocupación ante la decisión del Gobierno Nacional de eliminar el subsidio a garrafas del Programa Hogar, una política que actualmente permite a miles de familias rionegrinas afrontar el costo del gas envasado durante los meses de invierno.





“La eliminación del Programa Hogar representa un golpe directo a miles de familias rionegrinas que dependen de la garrafa para cocinar y calefaccionarse”, señaló García.





El legislador destacó que esta política pública establece una transferencia directa a través de cuentas de ANSES a familias vulnerables para cubrir una parte del costo de la garrafa, y remarcó que se trata de “una herramienta transparente y eficiente que hoy beneficia a cerca de 20.000 hogares en nuestra provincia”.





Asimismo, advirtió sobre la situación estructural que atraviesa Río Negro en materia de acceso a gas natural. “En nuestra provincia todavía existen muchas zonas que no cuentan con red de gas natural. Estamos hablando de alrededor de 50.000 hogares que dependen del subsidio a las garrafas para atravesar los meses de frío”, explicó.





En ese sentido, García sostuvo que las políticas energéticas deben contemplar las particularidades climáticas y territoriales del sur del país. “La Patagonia no puede ser tratada con los mismos criterios que el resto del país. En Río Negro el invierno es más largo, las temperaturas son más bajas y el consumo de energía es una necesidad básica para vivir”, afirmó.





El legislador también cuestionó los nuevos requisitos para acceder al beneficio, que incluyen procesos de reinscripción digital y el uso obligatorio de medios de pago electrónicos. “Estas nuevas condiciones pueden dejar afuera a miles de familias de parajes rurales y barrios populares que no tienen conectividad o acceso a herramientas digitales”, advirtió.





Además, García señaló la contradicción entre el discurso oficial sobre el desarrollo energético de la provincia y la situación social que atraviesan muchas familias. “Mientras el Gobierno Nacional se retira de estas políticas y el gobernador nos habla de convertir a Río Negro en el mayor polo energético del país, miles de familias pueden quedarse sin acceso a una garrafa para calefaccionarse”, sostuvo.





Finalmente, el legislador remarcó que el problema también impacta sobre las finanzas provinciales y municipales. “Las provincias y los municipios tienen recursos cada vez más escasos para cubrir estas demandas sociales que deja vacantes el Estado nacional”, expresó.





“La energía no puede ser un privilegio. En Río Negro es una condición para vivir con dignidad”, concluyó García, quien reclamó al Gobierno Nacional que revea la medida y establezca un esquema de subsidios que contemple la realidad social y climática de las provincias patagónicas.





Asimismo, pidió al gobierno provincial que asuma una postura firme en defensa de los intereses de los rionegrinos. “Si Río Negro va a ser una provincia productora de energía, los rionegrinos tenemos que ser los primeros beneficiarios de esa riqueza”, concluyó.