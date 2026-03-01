Alerta Naranja por lluvia y amarillo por viento para el domingo 1 de marzo

Se informa que el Servicio Meteorológico Nacional ha ampliado el alerta a naranja por lluvia y amarillo por viento para este domingo 1 de marzo.





Se esperan lluvias de variada intensidad, con valores acumulados entre 25 y 35 mm, pudiendo superarse en algunos sectores, especialmente en zona cordillerana 🌧️🏔️.





🌬También habrá vientos del sector oeste de 40 a 55 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90km/h.





⏭️Es responsabilidad de prestadores y visitantes tener en cuenta esta información antes de salir y planificar una salida.





Mantenete atento a posibles cierres de sendas o áreas