Continúan los operativos para contener el incendio en el Parque Nacional Los Alerces con apoyo aéreo y trabajo en terreno









El operativo para combatir el incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces, en el noroeste del Chubut, se mantiene activo y sostenido durante el fin de semana, con un despliegue coordinado de brigadistas, medios aéreos y apoyo logístico en distintos sectores del área protegida.





Según informó el Servicio Informativo de Administración de Parques Nacionales, las acciones se desarrollan bajo los lineamientos del Comando Unificado, integrado junto a la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad Nacional y el Gobierno provincial. Las tareas continúan enfocadas en los sectores que aún presentan focos activos.





En el área lindera a la Zona Norte del Parque, un total de 26 brigadistas trabajan sobre el incendio denominado Puerto Café, con el objetivo de contenerlo y evitar su propagación mediante focos secundarios. En paralelo, otras 77 personas integran las cuadrillas que operan en la Zona Sur, en el sector del incendio La Tapera, donde el combate al fuego se realiza con una estrategia combinada de acceso terrestre, embarcaciones y transporte aéreo.













El operativo cuenta con el apoyo de helicópteros y aviones hidrantes, que realizan descargas de agua de manera intermitente, complementando el trabajo en terreno. En este contexto, desde el Comando Unificado se dispuso la restricción total de actividades náuticas y de cualquier uso recreativo en el Embalse Amutui Quimey y en sectores del río Grande–Futaleufú cercanos al área afectada, debido al movimiento constante de medios aéreos.





Las autoridades destacaron especialmente la colaboración de pobladores y vecinos de ambas costas del río Grande–Futaleufú, en la zona de Los Cipreses, quienes brindan apoyo logístico clave. Muchos de ellos pusieron a disposición espacios en sus predios para el despliegue de equipos y colaboran con la atención permanente del personal apostado en las bases de Puerto Ciprés y Río al Límite.





En materia de circulación vial, se solicitó extrema precaución tanto a residentes como a visitantes. El tránsito por la Ruta Provincial 71 y la Ruta Nacional 259 se desarrolla en un esquema de alerta permanente, ya que estas vías son utilizadas de forma simultánea por vehículos particulares y móviles de emergencia. Se recordó además que la velocidad máxima dentro del Parque Nacional es de 40 kilómetros por hora y que los vehículos afectados al operativo tienen prioridad absoluta de paso.





Desde el Comando Operativo Conjunto se agradeció el trabajo articulado de numerosas instituciones nacionales y provinciales, entre ellas el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, INTA, Vialidad Nacional y brigadas provinciales de distintas regiones. También se reconoció el aporte de municipios, organismos de protección ciudadana, áreas de salud, turismo y manejo del fuego, así como la colaboración de la Federación de Bomberos Voluntarios del Chubut, que coordina el despliegue de cuarteles de distintas localidades.





Finalmente, se anunció el refuerzo de los controles de seguridad en accesos, predios rurales y caminos vecinales del Parque Nacional Los Alerces, en el marco de una estrategia integral que incluye presencia territorial y el uso de tecnología para monitorear desplazamientos no autorizados. Las autoridades reiteraron el pedido a la comunidad de mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales y respetar todas las medidas preventivas vigentes, en un contexto regional de riesgo crítico de incendios forestales.