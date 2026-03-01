Río Negro ratificó Argentina GNL y consolida su rumbo energético

Río Negro dio un paso histórico para consolidar el proyecto Argentina GNL, la iniciativa energética más importante del país y el eje de la nueva etapa productiva que transforma la provincia. Con amplia mayoría, la Legislatura aprobó el convenio entre la Provincia, Argentina GNL e YPF, impulsado por el Gobernador Alberto Weretilneck: “Se ratificó el rumbo que posiciona a Río Negro como motor de la nueva etapa energética de Argentina”.

El acuerdo otorga previsibilidad jurídica e institucional a una inversión de largo plazo que consolida a Río Negro como puerta de salida al mundo de la energía proveniente de Vaca Muerta.

La ratificación del convenio asegura reglas claras en materia de permisos, inversión y aportes económicos para la Provincia, con foco en el empleo local, el desarrollo de proveedores rionegrinos y la infraestructura estratégica para la exportación. Se consolida así un círculo virtuoso: inversión, recursos, obras y desarrollo territorial.

En un contexto nacional complejo, la Provincia reafirma su autonomía y la decisión de defender sus intereses, garantizando que los recursos generados por esta nueva etapa productiva queden en Río Negro y se transformen en trabajo y oportunidades para su gente.

“Esta ley vincula a Río Negro con YPF y el proyecto Argentina GNL. Nos permitirá generar 40.000 puestos de trabajo”, destacó Weretilneck, y agregó: “Planificamos un modelo de desarrollo que garantice oportunidades para nuestros jóvenes, comerciantes y empresarios”.

Con esta decisión, Río Negro consolida un rumbo claro, con conducción y visión estratégica, y sienta las bases del desarrollo para las próximas décadas.