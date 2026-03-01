Río Negro ratificó Argentina GNL y consolida su rumbo energético

El acuerdo otorga previsibilidad jurídica e institucional a una inversión de largo plazo que consolida a Río Negro como puerta de salida al mundo de la energía proveniente de Vaca Muerta.
La ratificación del convenio asegura reglas claras en materia de permisos, inversión y aportes económicos para la Provincia, con foco en el empleo local, el desarrollo de proveedores rionegrinos y la infraestructura estratégica para la exportación. Se consolida así un círculo virtuoso: inversión, recursos, obras y desarrollo territorial.
En un contexto nacional complejo, la Provincia reafirma su autonomía y la decisión de defender sus intereses, garantizando que los recursos generados por esta nueva etapa productiva queden en Río Negro y se transformen en trabajo y oportunidades para su gente.
“Esta ley vincula a Río Negro con YPF y el proyecto Argentina GNL. Nos permitirá generar 40.000 puestos de trabajo”, destacó Weretilneck, y agregó: “Planificamos un modelo de desarrollo que garantice oportunidades para nuestros jóvenes, comerciantes y empresarios”.
Con esta decisión, Río Negro consolida un rumbo claro, con conducción y visión estratégica, y sienta las bases del desarrollo para las próximas décadas.
