Con la suerte del bingo: una vecina de Río Villegas ganó un terreno









La noche del bingo volvió a ser uno de los momentos más esperados de la Fiesta Nacional del Lúpulo, y esta vez la suerte viajó. Bajo la conducción de Héctor Checho Martínez, una vecina de Río Villegas, Brenda Monsalve, resultó ganadora del terreno ubicado en el barrio Arrayanes, en una jornada cargada de expectativa y emoción.





“En el bingo, la gente está muy expectante”, resumió Martínez al recordar cómo se vivió la previa y el desarrollo del sorteo. Según contó, todo se resolvió con rapidez y dentro de los tiempos previstos, algo poco habitual para un bingo que se extendió hasta altas horas de la madrugada. “Fue la primera vez que no se dio un bingo a las tres o cuatro de la mañana, sabiendo que al otro día mucha gente tiene que trabajar, pero salió todo muy bien organizado y se cumplieron los horarios”, destacó.





El premio mayor, el terreno, despertó un interés particular entre el público. Martínez explicó que la cantidad de cartones fue acotada, lo que incrementó las chances reales de ganar y mantuvo la atención hasta el final. Además, recordó que otro de los premios importantes en efectivo, también quedó en manos de alguien de Río Villegas, reflejando el carácter federal que tuvo el sorteo, con participación de personas de distintos puntos del país.





Más allá del bingo, el histórico cantor valoró el clima general de la fiesta durante los cuatro días. Habló de un ambiente “realmente espectacular” y de la necesidad de estos espacios de encuentro tras momentos difíciles vividos en la comarca. “Es una bocanada de aire fresco, algo que hacía falta para poder disfrutar nuevamente de nuestra fiesta”, expresó.





Con esta edición, Martínez alcanzó su participación número 46 como parte de la conducción del evento, un recorrido que definió como un orgullo personal. Agradecido por el lugar que ocupa desde hace décadas, señaló que siempre hay detalles para mejorar, como sumar más actividades diurnas para las familias, pero remarcó que compartir el escenario con nuevas generaciones de conductores fue “realmente un placer”. Una noche de suerte, emoción y tradición que volvió a confirmar al bingo como uno de los grandes protagonistas de la Fiesta Nacional del Lúpulo.