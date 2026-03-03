Alerta naranja por lluvias y vientos: advierten por posibles caídas de árboles y complicaciones en la localidad.

En la jornada de hoy rige una alerta naranja por fuertes lluvias y vientos, un escenario que vuelve a poner en foco los riesgos que estos fenómenos pueden generar en el ejido urbano. La advertencia llega luego de una “prueba” reciente: a comienzos de la semana, las ráfagas provocaron situaciones que hasta hace un tiempo no eran habituales, como la caída de árboles en distintos sectores.





Según se explicó, el contexto ambiental actual también incide en este tipo de episodios. Desde que comenzaron a registrarse incendios forestales en la región, la disminución de la masa boscosa redujo la contención natural del viento, lo que facilita su avance hacia zonas urbanizadas y aumenta el impacto sobre la ciudad.





El titular de Protección Civil Municipal, Leandro Romairone, brindó detalles sobre lo que puede esperarse durante la jornada. “Estamos ante un alerta que implica lluvias intensas acompañadas por vientos fuertes, con ráfagas que pueden generar inconvenientes”, señaló, y remarcó que se trata de una situación que requiere especial atención por parte de la comunidad.

Desde el área se indicó que los equipos municipales se encuentran en estado de alerta y monitoreo permanente, atentos a posibles emergencias vinculadas a anegamientos, caída de árboles o daños en el tendido eléctrico. Al mismo tiempo, se solicitó a vecinos y vecinas extremar las precauciones, evitar circular si no es necesario y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.





Finalmente, Protección Civil recordó la importancia de mantenerse informados por los canales oficiales y dar aviso inmediato ante cualquier situación de riesgo, con el objetivo de prevenir accidentes y reducir las consecuencias del fenómeno meteorológico.