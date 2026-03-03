Quema de cabañas en La Lobería: la decisión de la defensa del imputado tras el rechazo de la probation

En las distintas audiencias que se fueron dando ante el juez, Marcelo Chironi, se intentó llegar a un acuerdo económico, pero las partes estuvieron muy lejos. Mientras que desde un lado hablan de pérdidas cercanas a los 80 millones de pesos, del otro lado ofrecieron 7.2 millones.





Hubo un intento de salvar la situación con la entrega de bienes, como la camioneta de Eugter y un cuatriciclo, por ejemplo, pero remarcó que el rodado lo usa para trabajar y el cuatriciclo no sería de él.





Para evitar el juicio, su defensa, a cargo de los abogados Manuel Maza y Luciano Perdriel, presentaron la posibilidad de la suspensión de juicio a prueba (probation). Sin embargo, el juez lo rechazó.





NoticiasNet habló con Perdriel sobre esta decisión, y admitió que se vio sorprendido, ya que su defendido no tiene antecedentes. “Nos llamó la atención, pero bueno, habrá que ir a juicio, no lo vemos a apelar”, explicó.





Tiene que ver con que, conocida la decisión del juez, tienen cinco días para apelar. No van a dar este paso y lo que viene es que la Oficina Judicial fije la fecha de una nueva audiencia para el control de acusación.

Uno de los abogados se mostró sorprendido por la decisión del juez, sobre todo, porque su cliente no tiene antecedentes.Sigue adelante la causa por las cabañas quemadas en La Lobería. Por el episodio ocurrido el 21 de septiembre de 2024, está acusado Claudio Eugster, expareja de Samanta Arias López, la damnificada y dueña de la propiedad.