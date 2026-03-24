Allanamientos positivos, robos esclarecidos y operativos por accidente e incendio en El Bolsón







En una jornada significativa para el país por el Día de la Memoria, la subcomisario Gabriela Campillay, a cargo de la Unidad 12 de El Bolsón, brindó detalles sobre diversos procedimientos realizados en los últimos días que permitieron esclarecer al menos tres o cuatro hechos delictivos de menor cuantía, además de intervenir en un accidente de tránsito y un incendio. En una jornada significativa para el país por el Día de la Memoria, la subcomisario Gabriela Campillay, a cargo de la Unidad 12 de El Bolsón, brindó detalles sobre diversos procedimientos realizados en los últimos días que permitieron esclarecer al menos tres o cuatro hechos delictivos de menor cuantía, además de intervenir en un accidente de tránsito y un incendio.





Allanamientos con resultados positivos





Según explicó la funcionaria policial, el pasado viernes se llevaron adelante dos diligencias de allanamiento en distintos puntos de la localidad.





El primero tuvo lugar en calle Brown y Pellegrini, a raíz de una denuncia radicada por una persona que, tras haber estado en ese domicilio, fue víctima del robo de su teléfono celular. El hecho ocurrió en medio de una pelea que derivó en agresiones y lesiones leves.





Tras recibir el alta médica, la víctima se presentó en la comisaría y aportó detalles clave que permitieron activar rápidamente la investigación. A partir de allí, intervino la Fiscalía y la División de Investigaciones, logrando concretar el allanamiento con resultado positivo: se recuperó el teléfono sustraído y también se secuestró dinero en efectivo. Los elementos fueron restituidos a su propietario.





Segundo procedimiento y hallazgo inesperado





El segundo allanamiento se realizó en el barrio San José, donde se buscaban prendas de vestir vinculadas a otro hecho delictivo. La medida también arrojó resultados positivos, ya que se secuestraron los elementos buscados.





Sin embargo, durante el operativo, el personal policial detectó un cuadro de bicicleta que había sido denunciado como robado el pasado 8 de marzo por una vecina de Lago Puelo. Tras dar intervención a la Fiscalía, se autorizó su secuestro, y posteriormente fue reconocido y devuelto a la damnificada.

Desde la Policía indicaron que el sospechoso ya cuenta con antecedentes y varios ingresos previos por hechos delictivos. En este caso, fue notificado por el delito de encubrimiento, sin que se dispusiera su detención.





Accidente con un herido grave





Por otro lado, Campillay se refirió a un accidente de tránsito ocurrido el lunes alrededor de las 18:50 en la zona de avenida Sarmiento, en medio de intensas lluvias.

El siniestro involucró a un automóvil Volkswagen Bora y un motovehículo que circulaban en el mismo sentido. Como consecuencia, el conductor de la moto sufrió lesiones de carácter grave, con una posible fractura, y permanece internado a la espera del parte médico definitivo.





Ambos rodados fueron secuestrados y la investigación continúa para determinar la mecánica del hecho. No se descarta que las condiciones climáticas, como el asfalto mojado, hayan influido en el accidente.





Incendio en vivienda deshabitada





Finalmente, durante la madrugada de este martes, personal policial intervino en un incendio de vivienda ocurrido alrededor de las 3:30.

Tras el trabajo de los Bomberos Voluntarios, que lograron controlar las llamas, la Policía realizó las actuaciones correspondientes, incluyendo relevamiento fotográfico. Según se informó, la vivienda se encontraba deshabitada desde hacía tiempo, debido al fallecimiento de su propietario.





Actualmente, se intenta localizar a un familiar directo para avanzar con las actuaciones, aunque la causa fue iniciada de oficio. En tanto, peritos trabajan para determinar el origen del incendio.





De esta manera, desde la Unidad 12 destacaron la rápida respuesta ante distintos hechos, tanto delictivos como emergencias, en coordinación con Fiscalía, Bomberos y personal de salud.