Vallan el monumento a Roca. Bariloche

El titular de la entidad rocaniana dijo que la institución que encabeza “se creó para preservar la obra de Roca, lo que él representa para la República Argentina”, pero aclaró: “Nosotros no podemos cuidar una estatua, eso lo tiene que hacer el Estado. Se trata de un monumento histórico nacional, es una obra de arte impresionante, muy valiosa, y resultaría irrecuperable si se la dañara”.





Asimismo, manifestó: “Esta cuestión ha sido obra del gobierno anterior, antes no existía”.





“Se trata de un anacronismo tremendo, como el que ha producido permanentemente esa ideología del fracaso, la envidia y el odio”, apreció, agregando: “Ellos gritan más fuerte, pero no es que sean más. Quieren retomar un nuevo conflicto, porque se embanderan con todos los que aparecen por ahí, que encima inventan”.





De tal forma, Martiniano Duarte opinó: “Es injusto que esta gente el 24 de marzo se la tome contra Roca”. E incluso sostuvo: “Si fuera una estatua de Videla, lo entendería; es más, capaz que lo acompañaría”.

El presidente del Instituto Rocaniano, que es coronel retirado y combatió en Malvinas, hablando sobre el golpe, sostuvo: “Para los que pensamos que Roca fue un estadista al que le debemos más de la mitad del territorio nacional, nada que vaya contra la Constitución es bueno”.





Luego, resaltando la figura de Roca, y trayendo a otro personaje histórico, expresó: “Sin la obra de Roca, el Perito Moreno no hubiese podido hacer su trabajo. Y sin el trabajo del Perito Moreno, la obra de Roca hubiera sido inútil. Uno completó lo que hizo el otro”.





Por otra parte, brindó su visión sobre la acción del referente de la Conquista del desierto con respecto a los indígenas: “Si no fuera por Roca, el pueblo mapuche no estaría integrado y no conviviría con todos los derechos y obligaciones que tiene la Nación argentina”. Y sumó: “Yo tuve a mi cargo a muchísimos soldados argentinos descendientes de mapuches, hijos de chilenos, y no he visto gente más patriota que esa, hombres y mujeres”.

El presidente del Instituto Rocaniano consideró: “Nada tiene que ver Roca con lo que pasó el 24 de marzo de 1976”.En años anteriores, el monumento a Julio Argentino Roca, durante el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, era tapado por quienes participaban de la conmemoración por la fecha. En 2025, las autoridades decidieron evitar que eso sucediera, sin embargo, a la hora del acto central de la jornada, los manifestantes acometieron contra los policías que resguardaban la estatua y colocaron una lona sobre la figura ecuestre. Esta vez, los referentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) anunciaron formalmente que la intención es cubrirla con un kultrún gigante, es decir, un instrumento de percusión con forma semiesférica que representa la cosmovisión mapuche, pero de gran dimensión. Ante esto, el presidente del Instituto Rocaniano, José Martiniano Duarte, consideró: “Nada tiene que ver Roca con lo que pasó el 24 de marzo de 1976; no entendemos por qué atacan su figura”. Por lo pronto, durante el atardecer lluvioso del lunes, día previo a la rememoración del golpe de Estado por el que se instauró la última dictadura en la Argentina, el monumento estaba siendo vallado.“Creemos que hay una corriente minoritaria, anacrónica, que trata de relacionarlo con algo que pasó muchísimos años después de su muerte”, expresó José Martiniano Duarte, quien sumó: “Así como ellos (quienes conforman la APDH) mencionan derechos de diversas convenciones y demás, también nosotros tenemos derecho a no ver con buenos ojos que se ataque el monumento”