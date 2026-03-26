Avanzan obras clave en El Manso Inferior para prevenir inundaciones y mejorar la conectividad





El comisionado de fomento Carlos Almanzán confirmó la recorrida por la Ruta Provincial 83, donde se ejecutaron nuevas alcantarillas, y anunció trabajos de limpieza en el arroyo El Seco junto al Departamento Provincial de Aguas.





El Gobierno de Río Negro avanza con obras estratégicas en El Manso Inferior, orientadas a mejorar la infraestructura vial y reducir el impacto de las crecidas en la zona. En ese marco, el comisionado de fomento, Carlos Almanzán, confirmó que se realizó una recorrida por la Ruta Provincial 83 para supervisar la obra de alcantarillado en el sector de desborde del arroyo El Seco.









Se trata de una intervención largamente esperada por vecinos, prestadores turísticos y productores, que apunta a brindar mayor previsibilidad frente a las inclemencias climáticas. Según detalló Almanzán, estos trabajos forman parte de una política provincial que busca sentar las bases para el desarrollo sostenido de la región.





“De esta forma el Gobierno de la Provincia comienza a proveer de estructura y sentar bases para lograr, paulatinamente, el desarrollo de nuestro paraíso”, expresó el jefe comunal, al tiempo que remarcó la importancia de contar con infraestructura que permita planificar actividades sin depender de los factores climáticos.









En paralelo, el comisionado también mantuvo un encuentro con personal del Departamento Provincial de Aguas (DPA) y empresarios, en el marco de la licitación para la limpieza del arroyo El Seco, una obra complementaria fundamental para el funcionamiento del nuevo alcantarillado.





Al respecto, explicó que la intervención sobre el cauce permitirá mejorar la circulación del agua y evitar la acumulación durante las temporadas de mayor caudal. “La fluidez del agua por el cauce limpio del arroyo no permitirá la acumulación de esa gran masa en temporadas y evitará mayor presión sobre la obra de la ruta”, sostuvo Almanzán.









Con estas acciones, se busca no solo proteger la infraestructura vial recientemente ejecutada, sino también reducir riesgos de anegamientos en una zona clave para la actividad productiva y turística de la región.