Bariloche: está abierta la inscripción para solicitar garrafas

La convocatoria está dirigida exclusivamente a vecinas y vecinos de San Carlos de Bariloche, que podrán completar la solicitud a través de un formulario online, disponible en el sitio oficial de la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro (energia.rionegro.gov.ar).





Inscripción en línea para Bariloche

La inscripción se realizará únicamente de manera web, mediante un formulario similar al utilizado el año pasado, con el objetivo de facilitar el acceso al trámite y ordenar el proceso de solicitud.





En la página oficial también están disponibles los requisitos y la información necesaria para completar correctamente la inscripción. Más allá de los aspectos puntuales que se requiere para acceder a las recargas de las garrafas, el programa provincial siempre prioriza a personas con discapacidad, jubiladas, pensionadas y personas desocupadas.





Canales de consulta y atención

Quienes necesiten realizar consultas o requieran ayuda para la inscripción podrán comunicarse por WhatsApp a los números 294 4634059 y 299 6918932.





Además, habrá atención presencial en el Centro Administrativo Provincial de Onelli 1450, 1° piso, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 14.





Acompañamiento para los hogares que más lo necesitan

A través de este programa, el Gobierno de Río Negro continúa acompañando a las familias que necesitan apoyo para acceder a una fuente de energía fundamental durante los meses de bajas temperaturas.





Con esta nueva etapa de inscripción, la Provincia sigue fortaleciendo una política pública que busca llegar de manera anticipada, organizada y cercana a quienes requieren este acompañamiento en Bariloche.





Avanza la organización del operativo en el resto de la provincia

En el resto de las localidades donde habitualmente también se lleva adelante la distribución de garrafas, la información sobre inscripción, requisitos y modalidad de acceso podrá consultarse de manera presencial en las áreas de Desarrollo Humano de cada municipio o comisión de fomento.





En paralelo, el Gobierno de Río Negro avanza en una serie de ajustes logísticos para poner en marcha la distribución a partir de junio, con el objetivo de garantizar una implementación ordenada y eficiente en todo el territorio provincial.

Ya están abiertas las inscripciones en San Carlos Bariloche, para el programa provincial Energía para tu Hogar, destinado a vecinos y vecinas que requieran el acompañamiento del Estado para la provisión de garrafas. La misma estará disponible hasta el 30 de abril, se realiza por la web, y se presenta la posibilidad, para quienes tengan dificultad en la inscripción: canales de atención y consulta presencial.