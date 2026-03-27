Becas PROGRESAR: El Gobierno abrió las inscripciones y estableció nuevos montos

El Ministerio de Capital Humano formalizó la apertura de las Becas Progresar para el ciclo 2026. La medida, firmada por el secretario de Educación Carlos Torrendell y publicada este 27 de marzo en el Boletín Oficial, fija un monto mensual de $35.000 para todas las líneas del programa, Educación Obligatoria, Superior, Enfermería y Formación Profesional, y establece un cronograma de inscripción diferenciado según el nivel de estudios.





Los estudiantes que buscan finalizar la educación obligatoria pueden anotarse desde hoy hasta el 24 de abril. Quienes cursen carreras terciarias o universitarias, y también los aspirantes a la línea Enfermería, tendrán su ventana entre el 6 y el 30 de abril. La línea de Formación Profesional, en tanto, contará con el período más amplio: desde el 27 de abril hasta el 27 de noviembre.





Más allá de los montos y los plazos, la resolución pone el foco en el fortalecimiento de las condicionalidades educativas. El seguimiento de las trayectorias de los becarios se realizará a través de la Red Federal de Becas, con el objetivo declarado de que el incentivo económico se traduzca en una progresión real dentro del sistema educativo.

Mediante la Resolución 172/2026, se lanzó el programa de apoyo con plazos escalonados según el nivel educativo y nuevas exigencias académicas para los beneficiarios.