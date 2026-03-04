Cierre de sendas de trekking por inicio de temporada de caza en el Parque Nacional Nahuel Huapi

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informa que inició la temporada de caza de ciervo colorado dentro del área protegida. En este marco, y por razones de seguridad, se cierran temporalmente los siguientes senderos al público:
Arroyo Ragintuco- Población Avila RN40- Mallín de las Nieblas (cierre marzo-abril).
Arroyo Ragintuco- Población Avila RN40- Mallín de las Nieblas-Traful (cierre marzo-abril).
Cuyin Manzano- Valle del Mallin (cierre marzo-abril). Challhuaco-AºTristeza-Ñirihuau (cierre marzo-noviembre).
Challhuaco-Valle de los Perdidos (cierre marzo-noviembre).
Challhuaco-Mirador del Ñirihuau (cierre marzo-noviembre).
Ñirihuau-Refugio Velco-CºUtne (cierre marzo-noviembre).
Cabecera norte Lº Mascardi- Laguna Hosseus-Refugio Velco (cierre marzo-noviembre).
ACA Mascardi-Cerro Lantzina-Refugio Velco (cierre marzo-noviembre).
Prohibido desembarcar en la cabecera sur del Lago Falkner entre el 28/02/2026 y el 30/04/2026 por comienzo de temporada de caza en zona contigua.
La caza es una estrategia para controlar las poblaciones de ciervo colorado en los bosques andino-patagónicos. Esta especie exótica invasora genera impactos negativos significativos en el ambiente, afectando a la flora y fauna autóctonas
