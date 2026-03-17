Confirman primer caso de una nueva "viruela del mono" más grave y contagiosa en Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó el primer caso de una variedad de "viruela del mono", que se asocia a mayor gravedad y contagiosidad, así se informó en el Boletín Epidemiológico.





Se trata del primer caso de viruela símica Clado Ib en Argentina, detectado en un hombre de 31 años que vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y sin antecedentes de viaje.

“En 2026, ya se habían confirmado otros 5 casos en CABA, Río Negro y Neuquén, correspondientes al clado II”, precisaron desde el Ministerio, pero aclararon que “Es importante tener en cuenta que el clado Ib es de mayor severidad y contagiosidad por lo que es importante que los sistemas de salud jurisdiccionales refuercen la vigilancia y los cuidados en la población ante la notificación de este primer caso".





Según las autoridades nacionales, en lo que va del año se han confirmado 14 casos de mpox Clado Ib en la Región de las Américas: Estados Unidos (nueve casos), Canadá (dos), Brasil (dos), México (uno) y ahora Argentina (uno).

El caso fue detectado en una persona joven sin antecedentes de viaje.