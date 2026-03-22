Denuncian desborde cloacal en pleno centro y falta de respuesta oficial

Un vecino expuso la grave situación que afecta la vivienda de su madre. Asegura que las aguas servidas ingresan al patio desde el exterior y advierte por el daño ambiental y sanitario.

Un vecino de la zona sur, Marcelo Sánchez, denunció una preocupante situación sanitaria en pleno centro de la localidad, donde el desborde de aguas cloacales está afectando directamente la vivienda de su familia.

Según relató a Noticias del Bolsón, el problema se registra en una propiedad ubicada entre las calles Avellaneda y Rivadavia, a metros de la Plaza del Gaucho. Allí, el patio de la casa de su madre se ve invadido por líquidos cloacales que, asegura, provienen desde el exterior hacia el interior del terreno.

“El agua viene de afuera hacia adentro”

Sánchez explicó que no se trata de un hecho aislado, sino de una problemática que ya ocurrió anteriormente. “Tengo un desborde de aguas servidas en el patio de la casa de mi madre, en pleno centro. El agua viene de afuera hacia adentro”, expresó con preocupación.

La situación, además de generar malos olores, implica un riesgo sanitario y un impacto ambiental directo, especialmente por tratarse de un área urbana densamente transitada.

Falta de respuesta

El vecino también apuntó contra los organismos responsables del servicio, señalando la falta de intervención ante los reiterados reclamos. “El servicio de emergencia no responde para nada”, afirmó, en referencia a las gestiones realizadas ante el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y la empresa Aguas Rionegrinas.

Preocupación por la salud y el ambiente

El desborde de líquidos cloacales no solo deteriora las condiciones de vida de quienes habitan la vivienda afectada, sino que también representa un foco de contaminación que podría extenderse a la vía pública y zonas cercanas.

Frente a este escenario, el vecino reclama una solución urgente y la intervención de las autoridades para evitar que la situación se agrave aún más.

Mientras tanto, la familia continúa conviviendo con un problema que afecta su día a día y expone una falencia en la respuesta de los servicios esenciales en una zona céntrica de la ciudad.