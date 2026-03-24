Detienen a argentinos en el paso Cardenal Samoré por ingresar armas, municiones y contrabando



Controles realizados durante el fin de semana largo en el Paso Cardenal Samoré dejaron como saldo varias personas detenidas y el secuestro de armas, municiones y mercadería ilegal. Controles realizados durante el fin de semana largo en el Paso Cardenal Samoré dejaron como saldo varias personas detenidas y el secuestro de armas, municiones y mercadería ilegal.





Uno de los procedimientos más relevantes involucró a dos ciudadanos argentinos que fueron interceptados mientras viajaban en una camioneta desde Buenos Aires con destino a Puerto Varas. Durante la inspección, personal de control detectó una importante cantidad de municiones calibre 22 ocultas entre su equipaje, lo que derivó en la inmediata detención de ambos.





Sin embargo, no se trató de un hecho aislado. En otros tres controles realizados a vehículos con patente argentina, las autoridades incautaron cuatro municiones calibre 12, ocho municiones calibre 22, un revólver calibre 38 y un pistolón calibre 14, reforzando la preocupación por el intento de ingreso de este tipo de elementos al país vecino.





Desde la Aduana de Osorno, su administradora Olga Oyarce explicó que estos operativos se llevan adelante bajo un sistema de perfiles de riesgo. “Esta labor se hace en base a perfiles que nos permiten realizar controles focalizados para evitar el ingreso de mercancías ilegales o sujetas a control, como es el caso de las municiones”, detalló.

En paralelo, otro procedimiento permitió detectar un importante contrabando de productos cosméticos. En total, se hallaron 819 unidades de ungüentos y cremas faciales sin registros sanitarios, ocultas dentro de cajas bananeras en la carga de un camión. La mercadería no solo carecía de autorización para ingresar al país, sino también para su comercialización.





Los operativos refuerzan los controles en uno de los principales pasos fronterizos entre Argentina y Chile, especialmente durante fechas de alto tránsito, con el objetivo de prevenir delitos vinculados al contrabando y la circulación ilegal de armas.