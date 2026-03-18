Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia y del Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas

Se presentó en el auditorio de la casa de cultura de El Hoyo el cronograma de actividades por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.





Referentes locales de veteranos de Malvinas y del Nodo de Abuelas de Plaza de Mayo, encabezaron una conferencia de prensa donde anunciaron las actividades a realizarse en la localidad de El Hoyo en el marco del 24 de marzo y el 2 de abril, que incluirán actos oficiales, propuestas culturales y espacios de reflexión.





Las actividades abarcarán tanto el Día de la Memoria como el homenaje a los veteranos y caídos en Malvinas, sumando además un concurso tradicional por Semana Santa.





Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia





En el marco del 24 de marzo, las actividades comenzarán el lunes 23 con la proyección del documental "Norita" en la Casa de Cultura a las 20 hs, seguida de un conversatorio y una intervención del artista local Damián Berón. Al día siguiente, el acto central se realizará en Turismo a las 11 hs. con presentaciones musicales y a su vez quedará inaugurado el espacio por la identidad, en el espacio verde contiguo a Turismo. En caso de lluvia se trasladará al auditorio de Cultura.





Nora Silva, referente del Nodo Red por la Identidad de la Comarca Andina, expresó durante la presentación en Casa de Cultura: "Hay semillas que van a seguir brotando en la comarca, seguiremos buscando a los nietos, bisnietos. Recordando las cosas que no queremos que vuelvan a ocurrir". La acompañó Raúl Larenas, ex combatiente de Malvinas y vecino de El Hoyo, quien agregó: "Varios compañeros nos convocamos para la vigilia del 1 de abril por primera vez e invitamos a la gente a que se sume".





Día del Veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas





Con la participación de ex combatientes de Chubut y la región, el miércoles 1 de abril se realizará una vigilia en el monumento a Malvinas, de 21:30 a 00:30 horas. Durante la noche habrá un fogón con proyección de videos, fotografías y temas musicales alusivos, aportados por los propios veteranos. Se invita a la comunidad a participar trayendo una velita. Al día siguiente, jueves 2, el acto protocolar se llevará a cabo a las 16:00 horas, con un desfile cívico-militar sobre la calle San Martín.





Semana Santa





Por último, durante el Viernes Santo se llevará a cabo un concurso de roscas de pascuas en la globa instalada en la plaza Antiguos Pobladores, de 14:00 a 16:00 horas, con premios para las tres mejores recetas.





Los concursantes se deberán inscribir personalmente hasta el 31 de marzo en la oficina de Desarrollo Social de El Hoyo, en Avenida Islas Malvinas 186, de lunes a viernes de 7:30 a 13:00 horas.