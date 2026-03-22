Dos detenidos con cocaína y dinero en efectivo en el oeste de Bariloche

El procedimiento se realizó durante un control de rutina. Secuestraron droga, dinero en distintas monedas y un arma blanca.

Un operativo policial en el oeste de San Carlos de Bariloche terminó con la detención de dos personas y el secuestro de cocaína, una importante suma de dinero en efectivo y un arma blanca.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Subcomisaría 55 alrededor de las 22:30 horas, en inmediaciones del barrio Nueva Jamaica, en el marco de un control vehicular de rutina.

Sospechas durante la identificación

Según informaron fuentes policiales, el hecho se desencadenó cuando los uniformados detuvieron la marcha de un Renault Sandero para realizar una verificación de rutina. Al momento de identificar a los ocupantes, observaron envoltorios sospechosos dentro del vehículo.

Ante esta situación, y con autorización del Juzgado Federal, se procedió a hacer descender a los dos sujetos para llevar adelante una requisa más exhaustiva del rodado.

Intervención de Toxicomanía

En el lugar intervino personal de la División Toxicomanía, que confirmó la presencia de estupefacientes. Durante el procedimiento se secuestraron cerca de 30 envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína, además de otros recipientes con distintas sustancias.

Dinero y un arma blanca

La requisa permitió también el hallazgo de una importante cantidad de dinero en efectivo en distintas monedas, que sería producto de la comercialización de droga. Asimismo, se encontró un arma blanca de gran tamaño, tipo machete.

Por disposición de la Justicia Federal, tanto los detenidos como el vehículo y los elementos secuestrados quedaron a disposición del Juzgado Federal de Bariloche, que continuará con la investigación.