Durante la segunda jornada de paro hubo un 68% de presentismo docente

El porcentaje de presentismo de hoy resulta más elevado que el de este lunes que fue de un 53%, y en el marco de una medida nacional





Además del 68% mencionado, un 4% de docentes también notificaron el Presente a través de la web del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, y declararon encontrarse de licencia





Por otro lado en la jornada de hoy, 862 instituciones rionegrinas estuvieron activas contando con la presencia de más de 154 mil estudiantes.





El paro llevado a cabo por Unter se realizó en pleno inicio del ciclo lectivo para el cual el Ministerio de Educación cumplió con las fechas determinadas por Calendario Escolar, en tiempo y forma para que más de 215 mil estudiantes de todos los puntos de Río Negro, vuelvan a clases.





Como se informó oportunamente, la medida de fuerza fue confirmada luego del rechazo del sindicato a una propuesta salarial, ofrecida de manera responsable por el Gobierno de Río Negro.





Pese a todo, en ambos días se notó un importante presentismo docente en las escuelas rionegrinas que comenzaron el ciclo 2026 con los correspondientes servicios en funcionamiento como son el transporte escolar que traslada unos 14 mil estudiantes, y el servicio de comedor que a partir de mañana completará todas sus modalidades para beneficios de más de 190 mil estudiantes.

El gremio Unter llevó a cabo el segundo día de medida de fuerza en el inicio del ciclo lectivo 2026 y pese a esta decisión sindical, se registró un presentismo docente del 68% en la provincia.