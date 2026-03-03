Pogliano destacó el rol de El Bolsón en la provincia y respaldó la continuidad del proyecto que encabeza Weretilneck





El intendente de, contador, se refirió no solo a la mejora en la coparticipación provincial que comenzará a corregir un histórico atraso para la localidad, sino también al lugar que ocupa El Bolsón dentro del escenario político de Río Negro y al liderazgo del gobernadorde cara a los próximos años.

Pogliano detalló que el actual sistema de coparticipación contempla distintos componentes, entre ellos un 40% vinculado a los niveles de recaudación de cada jurisdicción y otro 40% determinado por la cantidad de población, que en el caso de El Bolsón se seguía calculando con datos del censo de 1999. Esta situación, afirmó, generó durante años un perjuicio acumulado para la ciudad, que creció sostenidamente sin que eso se viera reflejado en los recursos que recibe.

“El Bolsón ha tenido un perjuicio acumulado hasta el día de la fecha y hacia adelante esto tiene que cambiar, porque realmente se afectan los intereses de los y las vecinas de la localidad”, sostuvo el intendente, al destacar la importancia de actualizar los parámetros poblacionales con datos más recientes y legalmente válidos.

El mandatario reconoció que el proceso puede implicar tensiones o ajustes en el corto plazo, pero aseguró que los efectos serán positivos a largo plazo. “Si bien puede haber un recrudecimiento de la situación, estos perjuicios van a ser compensados durante muchísimos años”, afirmó.

Ademas, Pogliano vinculó esta mejora en la coparticipación con la posibilidad de cumplir compromisos asumidos por el municipio, como el acuerdo paritario firmado recientemente, el fortalecimiento de áreas operativas y la planificación de obras de infraestructura. “Esto ayuda por lo menos a poder cumplir con ese acuerdo y a afectar recursos para fortalecer la participación y avanzar en obras, que es lo que corresponde”, concluyó.







Consultado sobre el presente y futuro del espacio Juntos Somos Río Negro, frente a las críticas que hablan de un estancamiento o de la ruptura de antiguas lógicas entre radicales y peronistas, el intendente fue contundente. Sostuvo que hay un liderazgo claro que ha marcado el rumbo de la provincia y un equipo político con recambio generacional que le da fortaleza al proyecto. “Hay un conductor que ha marcado el destino de Río Negro para los próximos 100 años, como decía en su discurso de apertura, que es Alberto Weretilneck”, expresó Pogliano, al destacar la experiencia acumulada y la mirada estratégica del actual gobernador. En ese sentido, subrayó que se trata de un dirigente con una visión de futuro, pero que al mismo tiempo mantiene una gestión activa en el día a día. El jefe comunal también resaltó los resultados de la gestión provincial, especialmente en materia de empleo y desarrollo. Señaló que Río Negro ha sido una de las provincias que más empleo privado ha generado y que ese camino debe continuar, acompañando grandes proyectos e inversiones estratégicas. Finalmente, Pogliano dejó en claro su alineamiento político de cara a los próximos años. Afirmó que Weretilneck “tiene que seguir en ese lugar”, proyectándolo hacia 2027, y que desde el espacio al que pertenece acompañarán esa conducción, asumiendo también roles de responsabilidad dentro de la estructura partidaria. “Alberto es el conductor, Alberto es quien debe seguir, y nosotros dentro de esa estructura ocupar lugares de poder también”, concluyó.

















Con todo, remarcó que su participación en la política provincial es el resultado de un proceso de formación y trabajo sostenido. “Es una persona también ocupando un lugar importante dentro de la provincia. Para eso me formé, para eso trabajé todos estos años y es lo que voy a llevar como voz partidaria local”, afirmó, al tiempo que aclaró que su rol dentro del gobierno provincial dependerá de lo que defina el partido y de los espacios donde se pueda articular una política que beneficie al conjunto de los rionegrinos y, en particular, a los vecinos de El Bolsón.