El Bolsón refuerza la seguridad con la entrega de nuevos cascos para la brigada motorizada

En la tarde del miércoles 18 de marzo de 2026, se concretó en la Jefatura de Zona II de El Bolsón la entrega de nuevos cascos de protección destinados al personal policial motorizado, en el marco de acciones orientadas a fortalecer la prevención y mejorar las condiciones de trabajo de los efectivos.

El acto fue encabezado por el ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, Daniel Jara, acompañado por el subjefe de Policía, Elio Tapia; el director de Seguridad, Hugo Ernesto Almendra; y el jefe de la Unidad Regional III de San Carlos de Bariloche, Nelson Torres. La actividad contó además con la presencia del jefe de Zona II, Walter Ñancucheo.

Durante la jornada se realizó la entrega de modernos cascos modulares marca LS2 modelo Advant, destinados a la totalidad del personal de la Brigada Motorizada (BMA) y a los efectivos motoristas de la Comisaría 12°, dependientes de la Zona II/UR3.

En ese marco, se puso en valor el compromiso y la labor diaria del personal motorizado, destacando su rol clave en tareas de prevención y seguridad en la vía pública. Asimismo, se subrayó la importancia estratégica de la brigada motorizada, teniendo en cuenta su despliegue ágil, la capacidad de respuesta inmediata y la posibilidad de ampliar la cobertura territorial.

Desde la Jefatura de Zona II remarcaron que este tipo de equipamiento no solo mejora las condiciones de seguridad del personal policial, sino que también impacta de manera directa en la eficacia del servicio que se brinda a la comunidad de El Bolsón.