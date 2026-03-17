El Hoyo lanza el Concurso Comarcal de Rosca de Pascua con importantes premios

La propuesta se realizará el 3 de abril en la Plaza Antiguos Pobladores y las inscripciones ya se encuentran abiertas con cupos limitados.

La Municipalidad de El Hoyo abrió las inscripciones para una nueva edición del Concurso Comarcal de Rosca de Pascua, una propuesta que busca poner en valor la tradición gastronómica regional en el marco de las celebraciones de Semana Santa.

El evento se llevará a cabo el próximo viernes 3 de abril, de 14 a 17 horas, en la Plaza Antiguos Pobladores, donde vecinos y vecinas de la Comarca Andina podrán participar con sus elaboraciones en un espacio especialmente dispuesto para la ocasión.

En cuanto a los premios, desde la organización se informó que el primer puesto recibirá $200.000, mientras que el segundo y tercer lugar serán reconocidos con electrodomésticos.

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse de manera presencial hasta el 31 de marzo en la oficina de Desarrollo Humano, ubicada en Avenida Islas Malvinas 186, en el horario de 7:30 a 13:30, de lunes a viernes. Cabe destacar que los cupos son limitados.

Entre los requisitos establecidos, se solicita ser mayor de 18 años, contar con carnet de manipulación de alimentos vigente y tener domicilio en la Comarca Andina.

De esta manera, El Hoyo se prepara para vivir una jornada que combina tradición, cultura y gastronomía, convocando a la comunidad a compartir y celebrar una de las recetas más emblemáticas de Pascua.