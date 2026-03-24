Emotivo acto por el 24 de marzo en El Hoyo con la palabra de Nora Silva



En el marco de un nuevo aniversario del Golpe de Estado en Argentina de 1976, la localidad de El Hoyo fue escenario de un acto cargado de memoria, emoción y compromiso colectivo. La jornada, que conmemoró el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, contó con la participación de vecinos, organizaciones y referentes de derechos humanos. En el marco de un nuevo aniversario del Golpe de Estado en Argentina de 1976, la localidad de El Hoyo fue escenario de un acto cargado de memoria, emoción y compromiso colectivo. La jornada, que conmemoró el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, contó con la participación de vecinos, organizaciones y referentes de derechos humanos.





Durante el encuentro, se compartieron palabras que invitaron a la reflexión y al recuerdo . En ese marco, la referente Nora Silva expresó su agradecimiento a los presentes y destacó la importancia de mantener viva la memoria colectiva.





“Gracias por estar acá. Gracias por haber estado ayer y por estar siempre, como nuestros compañeros, que no estarán físicamente los detenidos desaparecidos, pero son ausencias presentes, están acá presentes”, manifestó, generando un profundo silencio y respeto entre los asistentes.





En su intervención, también dejó entrever la emoción personal al compartir el momento con su hija, nacida durante los años más oscuros del país, lo que simboliza el paso del tiempo y la continuidad de la memoria entre generaciones.

El acto también tuvo un momento significativo con la inauguración de un nuevo espacio destinado a la comunidad: el “Paseo por la Identidad”, una iniciativa que busca reforzar la memoria histórica y el valor de la identidad, una bandera impulsada durante décadas por organismos como Abuelas de Plaza de Mayo.





“Contentos también porque después de un tiempo de ver cómo hacíamos, podemos inaugurar este espacio que va a ser un espacio para nuestro pueblo y para todos los visitantes”, señalaron durante la ceremonia.





La jornada en El Hoyo volvió a poner en el centro la importancia de recordar, reflexionar y sostener el reclamo de memoria, verdad y justicia, a casi cinco décadas de uno de los períodos más dolorosos de la historia argentina.