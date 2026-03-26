Fiscalización minera: destacan mayor control y una normativa más justa para productores de áridos en El Bolsón



En el marco de una jornada de diálogo con productores mineros en El Bolsón, el director de Fiscalización Minera de la Secretaría de Energía de Río Negro, Federico Ferrer, brindó precisiones sobre el alcance de la actividad minera en la región y los cambios introducidos por la nueva normativa vigente. En el marco de una jornada de diálogo con productores mineros en El Bolsón, el director de Fiscalización Minera de la Secretaría de Energía de Río Negro, Federico Ferrer, brindó precisiones sobre el alcance de la actividad minera en la región y los cambios introducidos por la nueva normativa vigente.





Durante el encuentro, que contó con una importante participación de actores del sector, Ferrer explicó que al hablar de minería no solo se hace referencia a la extracción de recursos como el oro o el litio, sino también a actividades más cotidianas en la zona, como el movimiento de áridos: arena, ripio y piedra. En ese sentido, detalló que en El Bolsón existen aproximadamente 26 productores mineros, además de numerosas canteras y acopios registrados, algunos en trámite y otros ya habilitados que operan bajo el sistema de guía minera.

El funcionario destacó que la nueva legislación minera, en vigencia desde 2024, introdujo cambios significativos en la regulación de la actividad, especialmente en lo que respecta a controles y sanciones. Según indicó, una de las principales demandas de los productores apunta a reforzar la presencia del Estado en territorio, incrementar los controles y mejorar la articulación con organismos como Seguridad Vial y la Policía provincial.





Uno de los aspectos más valorados por el sector, señaló Ferrer, es la actualización del régimen sancionatorio. A partir de la resolución 124/2025, las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, lo que permite una mayor equidad al momento de aplicar multas. “Antes era todo muy blanco y negro”, resumió, al explicar que ahora se contemplan atenuantes y agravantes, e incluso la posibilidad de pago voluntario en casos de faltas menores.





Esta diferenciación responde a reclamos históricos de los productores, quienes consideraban injusto recibir sanciones similares por infracciones de distinta magnitud, como la falta de una lona en un camión frente a actividades de mayor impacto ambiental.





Finalmente, Ferrer valoró la alta concurrencia y el clima positivo del encuentro, subrayando la participación tanto de productores como de representantes municipales y comisiones de fomento de la zona. “La respuesta fue muy positiva”, afirmó, y remarcó la importancia de estos espacios para fortalecer el vínculo entre el Estado y los actores del sector minero local.