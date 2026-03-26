La gastronomía se prepara para Semana Santa tras un fin de semana largo con repunte moderado



El chef Germán Namor, referente gastronómico de la comarca andina, realizó un balance del último fin de semana largo y anticipó un escenario de alta demanda de cara a Semana Santa, con propuestas especiales y expectativas de fuerte movimiento en el sector. El chef Germán Namor, referente gastronómico de la comarca andina, realizó un balance del último fin de semana largo y anticipó un escenario de alta demanda de cara a Semana Santa, con propuestas especiales y expectativas de fuerte movimiento en el sector.





Según explicó, el reciente feriado dejó “una leve suba” en la actividad, aunque marcada por cierta cautela del turismo. “Ayudó este fin de semana largo, pero creo que la gente se estaba guardando un poquito más para ahora, para Semana Santa”, señaló. En ese contexto, remarcó que el sector viene atravesando “varias temporadas trabadas”, por lo que cualquier repunte es bien recibido.





En cuanto a las preferencias del público, Namor destacó que uno de los platos más elegidos fue una propuesta bien patagónica: ñoquis de batata con boloñesa de cordero. “La gente viene buscando siempre algo de acá, de la Patagonia, y lo que es cordero, trucha o ciervo siempre tiene su lugar”, explicó. Sin embargo, el plato insignia del restaurante sigue siendo la trucha grillada, que se ofrece en distintas variantes y se posiciona como una de las principales opciones, especialmente pensando en las celebraciones religiosas.





De cara a Semana Santa, el chef anticipó un importante nivel de reservas y recomendó anticiparse. “Va a estar bien colapsado”, advirtió, en relación a la alta demanda esperada. Para la ocasión, el restaurante prepara una propuesta especial centrada en pescados y mariscos, en línea con la tradición de evitar carnes rojas durante el Viernes Santo.





Entre las iniciativas destacadas, Namor anunció un “pasaporte gastronómico” que integrará sus tres espacios —La Lola, Gen y Food truck— con opciones sin carne y beneficios para los clientes. Además, se sorteará un huevo de Pascua de gran tamaño entre quienes participen de la propuesta.





Otro de los clásicos que volverá este año será la paella, aunque en formato más íntimo dentro del local. “No va a ser multitudinaria como otros años, pero la vamos a hacer acá adentro”, explicó. El plato tendrá un valor accesible, con porciones abundantes pensadas para atraer tanto a residentes como a turistas.





Finalmente, Namor destacó la importancia de la planificación en el sector gastronómico y subrayó que este fin de semana intermedio será clave para prepararse. “Ahora es momento de organizarse, porque lo fuerte viene en Semana Santa”, concluyó.