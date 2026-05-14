Denuncian envenenamiento masivo de mascotas y fauna silvestre en Cholila y alertan por riesgo para la población







Vecinos de la localidad chubutense de Cholila, puntualmente del paraje El Blanco, encendieron las alarmas tras denunciar un presunto envenenamiento masivo de mascotas y fauna silvestre, una situación que no solo genera indignación por el daño causado a los animales, sino también una profunda preocupación por el riesgo sanitario que implica la presencia de sustancias tóxicas en la vía pública.

Según relataron vecinos a la redacción de Noticias del Bolsón, en distintos puntos del sector habrían arrojado trozos de carne contaminados con veneno, provocando la muerte de varios animales y afectando también a otros que lograron ser asistidos a tiempo gracias a la rápida intervención veterinaria.

La situación tomó estado público luego de la difusión de un mensaje en redes sociales por parte de la doctora Yanina Elizalde, quien calificó lo ocurrido como un hecho de extrema gravedad.

“Yo creo que es gravísimo y creo que vos vas a pensar igual que yo. En un barrio de Cholila están tirando carne con veneno en las calles. Se murieron animales y otros llegaron a tiempo gracias al trabajo de Abril, que es la veterinaria que está atendiendo esta emergencia”, expresó la profesional.

Asimismo, recordó que este tipo de hechos encuadran dentro del delito de crueldad animal contemplado en la Ley 14.346, pero advirtió además sobre el impacto ambiental y sanitario que podría generar la manipulación accidental de estas sustancias por parte de vecinos o niños.

En paralelo, fuentes policiales confirmaron que existe una investigación judicial en curso a partir de la denuncia formal realizada por un vecino de la localidad. Según trascendió, personal del área de Criminalística ya intervino en el lugar, donde logró recolectar distintos elementos probatorios que ahora forman parte del expediente judicial.

Además, los investigadores trabajan en el relevamiento de múltiples cámaras de seguridad instaladas en el sector, con el objetivo de identificar a quien o quienes habrían arrojado el material tóxico en la vía pública.

Desde el ámbito policial remarcaron la extrema delicadeza del caso, tanto por el daño provocado a los animales como por el potencial riesgo que representa para la comunidad en general, motivo por el cual insistieron en la importancia de permitir que avance la investigación judicial en marcha.

La presencia de veneno en espacios públicos no solo constituye un hecho de crueldad animal, sino también una amenaza concreta para la salud pública, especialmente en sectores donde transitan familias, niños y animales domésticos.

Mientras continúa la investigación, desde distintos sectores solicitaron a la comunidad mantenerse alerta, evitar manipular elementos sospechosos y dar aviso inmediato a las autoridades ante cualquier situación similar.