Encuentran a mochilero de Río Negro de 60 años tirado en la Ruta 3: se dirigía a Ushuaia

Un hombre de 60 años fue hallado este miércoles por la mañana desvanecido a un costado de la Ruta Nacional Nº3 -en cercanías de Tolhuin- y debió ser asistido por personal de emergencia tras presentar un cuadro inicial de hipotermia.





El episodio ocurrió alrededor de las 10:45 en el paraje “El Chorrillo”, a la altura del kilómetro 2958, donde se solicitó intervención policial ante la presencia de una persona tirada junto a la calzada.





Hasta el lugar acudieron efectivos de la Comisaría de Tolhuin, junto a integrantes de Defensa Civil Municipal y Bomberos Voluntarios, quienes solicitaron además una ambulancia del Hospital Modular debido al estado en que fue encontrado este aventurero sexagenario, oriundo de la provincia de Río Negro.





Al recuperar la conciencia, el hombre explicó que se había detenido en el sector "para descansar" durante el viaje. Posteriormente personal médico constató que se encontraba estable aunque con signos compatibles con un principio de hipotermia, producto de las bajas temperaturas que imperan y máxime en esta época del año.





Luego se constató que el ciudadano norpatagónico tenía como destino final la ciudad de Ushuaia.