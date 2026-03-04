Guasco destacó el clima de diálogo en el Concejo tras el discurso del intendente



Luego del discurso del intendente contador Bruno Pogliano, en la apertura del período de sesiones legislativas 2026, el presidente del Concejo Deliberante, Agustín Guasco, valoró el clima político que se vive dentro del cuerpo y remarcó la importancia de sostener un espacio de trabajo y debate plural.





Guasco señaló que, más allá de pertenecer al partido gobernante, Juntos Somos Río Negro, también desde otras fuerzas políticas se reconoce al Concejo como “una verdadera casa de la democracia”, donde es posible debatir ideas, construir consensos y dejar de lado las chicanas o prácticas que entorpecen el funcionamiento institucional.





En ese sentido, subrayó que el eje del trabajo legislativo debe estar puesto en mejorar la vida cotidiana de los vecinos. “Cuando ese vecino puede prender una estufa y dejar de cargar la garrafa, son sensaciones que solamente el vecino siente en ese momento”, expresó, graficando el impacto concreto que tienen las políticas públicas cuando llegan al territorio.





Las declaraciones del presidente del Concejo se dieron en el marco del análisis posterior al mensaje del Ejecutivo municipal, donde se puso en valor la articulación entre los distintos bloques y la posibilidad de avanzar en soluciones reales, priorizando las necesidades de la comunidad por sobre las disputas partidarias.