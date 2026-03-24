Incendio en la madrugada: pérdidas totales en una vivienda, sin heridos





Un incendio de importantes dimensiones se registró durante la madrugada de este martes 24 de marzo en El Bolsón. El hecho ocurrió cerca de las 3:50 en la intersección de Brown y Azcuénaga, donde trabajaron intensamente los Bomberos Voluntarios para controlar las llamas.





El jefe del cuerpo activo, Enzo Navarro, brindó detalles de la intervención y explicó: “Alrededor de las 03.30 aproximadamente se nos informa a través del 911 de un incendio de vivienda en calle Brown y Azcuénaga. Se despacha la dotación de turno y al llegar al lugar nos encontramos con una estructura de madera de 6x4 aproximadamente tomada por las llamas”.













Según indicó, de inmediato se iniciaron las tareas para sofocar el foco ígneo. “Se procede a los trabajos de extinción y se despacha una unidad cisterna al lugar, quedando personal a presto en la central”, agregó.





El incendio provocó daños totales en la vivienda afectada, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas ni el fuego se propagó a construcciones cercanas. “La estructura sufrió pérdidas totales, no se propagó a otras viviendas lindantes ni hubo personas heridas”, señaló Navarro.





En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios junto a personal policial, que se encargó de garantizar la seguridad durante el operativo.