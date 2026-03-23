Rescate en pleno centro: bomberos asistieron a un perro atropellado en Avenida San Martín

Imagen gentileza Tanaka Paillalef

Video gentileza Rodrigo Sotomayor





Una rápida intervención del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón permitió rescatar a un perro que había quedado atrapado debajo de una camioneta tras ser atropellado en plena Avenida San Martín.

El hecho ocurrió en horas de la tarde, luego de que los bomberos finalizaran la verificación de una quema en la zona. Fue en ese momento cuando recibieron el aviso sobre la situación del animal y se dirigieron de inmediato al lugar.

El jefe del cuerpo activo, Enzo Navarro, brindó detalles del operativo y explicó: “después de verificá la quema en av san Martín se nos avisó de un can que había sido atropellado ,nos dirigimos al lugar,al llegar nos encontramos con el can debajo de la camioneta, atrapado una de sus patitas en el chapon,se procedió a liberarlo,posible fractura de pierna izquierda,en el lugar se hizo presente policía,el can se trasladó a tienda de mascota para si atención,agradecemos enormemente este gesto!!”

Según se informó, el animal presentaría una posible fractura en su pata izquierda y fue trasladado para recibir atención veterinaria.

En el lugar también intervino personal policial, mientras que el conductor del vehículo, oriundo de la provincia de Entre Ríos, se comprometió a hacerse cargo de los gastos veterinarios.

Por el momento, el perro quedó al cuidado de un vecino de la localidad, a la espera de su recuperación.











