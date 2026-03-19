Iniciaron las obras en el Club San Martín de El Hoyo





En el marco de las renovaciones de infraestructura que lleva a cabo el Club San Martìn, con fondos que obtuvieron a través de un proyecto propio para la construcción de vestuarios y baños, la municipalidad de El Hoyo acompañó las tareas de movimiento de suelo y enripiado y acarreo de materiales.





El fondo proviene del programa “Clubes en Crecimiento” y contempla los fondos para la realización de un platea de 15x21 y se estima que estará lista antes de finales de abril. La segunda etapa tiene previsto seguir con las paredes y/o techo, vestuarios y baños del club.





Clubes en Crecimiento es un beneficio económico a los clubes de barrio y entidades deportivas de todo el país, destinado a la construcción, refacción y/o implementación de mejoras edilicias tendientes al desarrollo de su infraestructura.









El proyecto aprobado corresponde a los alumnos Francisco Vera, Matías Cárdenas, Matías Ledesma y Leandro Martínez de la Escuela Técnica 7727 de la localidad y fue elegido por sobre cuatro presentados.





Los trabajos son realizados por profesionales en la materia, con los trabajos padres, directivos y jugadores del club y el acompañamiento del personal del corralón de la Municipalidad de El Hoyo.