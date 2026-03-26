IPROSS actualizó la cobertura de medicamentos para garantizar tratamientos

En el marco de una política sostenida de cuidado de la salud, el Gobierno de Río Negro, a través del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS), aprobó una actualización en la cobertura de medicamentos, con el objetivo de garantizar el acceso a los tratamientos y acompañar el contexto de aumento de precios en el sistema sanitario.

La medida alcanza tanto a los medicamentos de uso ambulatorio —destinados a tratamientos ocasionales— como a aquellos vinculados a enfermedades crónicas, que requieren una utilización continua.

La actualización contempla un incremento en los montos fijos de cobertura y una revisión integral de los planes de medicamentos:

- Aumento del 12% en la cobertura de medicamentos ambulatorios

- Aumento del 18% en la cobertura de medicamentos para patologías crónicas, priorizando tratamientos prolongados.

- Actualización del vademécum, incorporando opciones seguras, eficaces y necesarias para los tratamientos.

- Inclusión y fortalecimiento de coberturas en planes especiales como Epilepsia, Materno Infantil, Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo, junto con la incorporación de medicamentos específicos para patologías crónicas.

Estas medidas permiten mejorar la respuesta del sistema frente al incremento sostenido de los costos en salud y asegurar la continuidad de los tratamientos para miles de afiliados en toda la provincia.

Con esta actualización, el IPROSS mantiene niveles de cobertura de entre un 50% y 70% para medicamentos destinados a patologías crónicas y de entre un 40% y 50% para medicamentos ambulatorios. Cabe señalar que, al tratarse de un sistema de montos fijos, el porcentaje final puede variar según el medicamento elegido, pudiendo alcanzarse mayores niveles de cobertura en aquellas opciones de menor costo que cumplen con el mismo principio activo y eficacia terapéutica.

Cómo funciona la cobertura

Desde IPROSS se recordó que el sistema de cobertura se basa en montos fijos, por lo que el porcentaje final puede variar según el precio del medicamento.

Por este motivo, se recomienda a los afiliados consultar en la farmacia por las distintas marcas disponibles que contengan el mismo principio activo, ya que existen opciones con igual eficacia y diferentes valores, lo que permite acceder a una mayor cobertura efectiva.

Esta práctica se encuentra respaldada por la Ley Provincial 3742, que garantiza el derecho de los pacientes a recibir información sobre todas las alternativas disponibles.

En este sentido, el IPROSS cuenta con un buscador online de medicamentos disponible en su sitio web oficial, que permite a los afiliados consultar de manera simple la cobertura correspondiente a cada fármaco, incluyendo el monto fijo reconocido, el nombre comercial, la presentación y el principio activo. Esta herramienta facilita el acceso a la información y permite tomar decisiones más informadas al momento de adquirir medicamentos.

Cuidar el acceso y la sustentabilidad

La actualización responde al aumento sostenido de los precios de los medicamentos y busca reducir el impacto en el bolsillo de las familias, al mismo tiempo que garantiza la sustentabilidad del sistema de salud provincial.

Desde el organismo destacaron que estas acciones forman parte de una política de revisión permanente, orientada a mejorar la cobertura, optimizar el uso de los recursos y fortalecer el acceso a la salud de todos los afiliados.