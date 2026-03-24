La Comarca Andina grita Nunca Más: multitudinaria marcha en El Bolsón a 50 años del golpe

“Son cosas que marcaron a este país. Entonces, una de las cosas que nos pasó fue el proceso militar y en ese quedaron muchos compañeros. Y además de eso, nosotros los que quedamos tenemos la obligación, se puede decir, de seguir luchando para que haya realmente un país en serio”, expresó uno de los vecinos durante la movilización, en un testimonio que sintetizó el espíritu de la jornada.













Con banderas, pancartas y fotografías de detenidos desaparecidos, la marcha avanzó por las principales calles bajo una consigna que atravesó generaciones: “Nunca Más”. La presencia de familias, jóvenes, organizaciones sociales, sindicales y políticas volvió a darle un fuerte carácter colectivo a la convocatoria.





El recorrido estuvo atravesado por cánticos, intervenciones y momentos de profundo recogimiento al recordar a las víctimas del terrorismo de Estado. A su vez, se renovó el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, no solo como un ejercicio del pasado, sino como una responsabilidad del presente.













A 50 años del golpe, la Comarca Andina volvió a decir presente en las calles de El Bolsón, reafirmando que la memoria sigue viva y que el reclamo de justicia continúa siendo una bandera irrenunciable.