La lluvia expuso la vulnerabilidad: un vecino con ELA sufrió el ingreso de agua en su vivienda

Una situación angustiante se vivió donde Gerardo Vergara, un vecino que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), atravesó momentos difíciles tras el ingreso de agua en su vivienda durante el temporal registrado en las últimas horas.





“Se me llovía la casa, me entraba agua”, relató Gerardo, de 59 años, quien explicó que las filtraciones se producían incluso a través de las paredes, agravando aún más su delicado estado de salud y las condiciones en las que vive. La situación generó preocupación no solo por los daños materiales, sino también por el riesgo que implicaba para su integridad.





Ante la emergencia, personal de Bomberos intervino en primera instancia para asistirlo, mientras que durante la jornada siguiente trabajadores del municipio acudieron al domicilio y colocaron una cobertura de nylon en el techo, logrando frenar las filtraciones. “Hoy hay personal del municipio y pusieron un nylon a todo el techo, ya no se llueve más”, expresó con alivio.





Gerardo también destacó la ayuda que recibe para sobrellevar el día a día, en especial por parte de su familia. Su hija es uno de los principales sostenes, acompañándolo en sus necesidades cotidianas, a las que se suman otras colaboraciones, como la provisión de leña por parte del municipio para calefaccionarse.





Por su parte, Silvina Millaleo, quien lo asiste diariamente, describió el complejo escenario que se vivió durante el temporal. “Ayer pasó todo esto del tema del agua, que entró por paredes”, explicó, al tiempo que remarcó la importancia de la ayuda constante debido a la condición de Gerardo. “Es el día a día, hay que estar de forma permanente acompañándolo”, señaló.





Millaleo también indicó que, si bien recibieron asistencia, aún persisten necesidades básicas en la vivienda. Entre ellas, mencionó la falta de elementos esenciales como colchones y garrafa, además de algunas mejoras pendientes en el baño, fundamentales para garantizar condiciones dignas.

El vecino tras sufrir el clima adverso del dia de ayer comento que necesita de la colaboracion de zapatillas (talle 43) abrigo, leña.

Mientras tanto, la solidaridad y la intervención de organismos locales resultaron claves para brindar una respuesta inmediata en un momento crítico.