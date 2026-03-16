La lluvia afecto consultorios del hospital de El Bolsón y suspendieron turnos





Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron filtraciones e ingreso de agua en los consultorios del hospital, situación que obligó a suspender todos los turnos programados para este lunes. Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron filtraciones e ingreso de agua en los consultorios del hospital, situación que obligó a suspender todos los turnos programados para este lunes.





El agua ingresó en distintos sectores del área de consultorios, dejando al descubierto problemas de filtraciones en el edificio. A raíz de esta situación, se decidió suspender la atención en varias especialidades, entre ellas traumatología, ginecología y pediatría.





Desde el hospital indicaron que las filtraciones afectan directamente la calidad de la atención y también representan un riesgo para la seguridad tanto de los pacientes como de los profesionales de la salud. Por este motivo, se tomó la determinación de reprogramar los turnos hasta que puedan garantizarse las condiciones adecuadas para la atención.





El episodio pone en evidencia las dificultades edilicias que enfrenta el centro de salud, en medio de un contexto climático adverso que dejó importantes precipitaciones en la región. Mientras tanto, se evalúan los trabajos necesarios para resolver las filtraciones y normalizar la atención en los consultorios.



