La solidaridad se activa para ayudar a Silvia y Alberto tras el embargo de su vivienda



En una mañana fría en la Comarca Andina, con temperaturas que apenas rozan los 9 grados y un viento gélido del noroeste, una historia de compromiso y ayuda colectiva vuelve a ponerse en movimiento. Esta vez, la iniciativa solidaria busca acompañar a Silvia y Alberto, una pareja de adultos mayores que atraviesa una situación crítica luego de que su vivienda fuera embargada de manera inesperada. En una mañana fría en la Comarca Andina, con temperaturas que apenas rozan los 9 grados y un viento gélido del noroeste, una historia de compromiso y ayuda colectiva vuelve a ponerse en movimiento. Esta vez, la iniciativa solidaria busca acompañar a Silvia y Alberto, una pareja de adultos mayores que atraviesa una situación crítica luego de que su vivienda fuera embargada de manera inesperada.





La convocatoria surge de la mano de Asul Quintero, quien impulsa un evento solidario con el objetivo de reunir fondos y brindar apoyo a quienes, durante años, se destacaron por ayudar a otros. “Son personas que nunca tuvieron problemas de deudas, siempre estuvieron comprometidas con la comunidad”, relató, al tiempo que remarcó el impacto que esta situación generó en sus vidas “de un momento a otro”.

Silvia es docente y escritora, mientras que Alberto es un reconocido músico. Ambos han construido un fuerte lazo con la comunidad a través de distintas acciones solidarias. En ese marco, se anunció que durante el evento habrá una subasta que incluirá libros de ella y discos de él, además de propuestas vinculadas a la magia, en una jornada que combinará arte y compromiso social.





Quienes los conocen destacan su trayectoria de ayuda constante, especialmente en el acompañamiento a familias atravesadas por problemáticas de adicciones. “Ella escucha, acompaña y está disponible a cualquier hora para quienes lo necesitan”, destacaron.





La historia de solidaridad de Silvia y Alberto también se refleja en experiencias personales. La propia Asul Quintero recordó que, en un momento crítico de su vida, cuando quedó en situación de calle junto a su hija de apenas dos meses por un contexto de violencia de género, la pareja le abrió las puertas de su hogar. “Se sacaban el plato de comida para dárselo a otros”, resumió.





Ahora, es la comunidad la que busca devolver ese gesto. El evento solidario aparece como una oportunidad para tender una mano a quienes, durante años, sostuvieron a otros en momentos difíciles, reafirmando el espíritu solidario que caracteriza a la región.