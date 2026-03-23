“Violencia institucional”: clausuraron un hogar de ancianos en Trevelin por condiciones insalubres

Un hogar de ancianos ubicado en la intersección de Avenida San Martín y John Daniel Evans en la localidad de Trevelin fue clausurado tras una intervención de la Defensoría de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de Chubut, que constató condiciones de extrema insalubridad, infestación de chinches y una grave vulneración de los derechos humanos de los residentes.





La investigación se originó a partir de denuncias anónimas que llegaron a la Defensoría con fotos y videos en los que se observaban malas condiciones en las habitaciones y otras dependencias del establecimiento. Ante esta situación, el defensor Daniel Silva se apersonó en el lugar junto con personal de la Policía del Chubut para recabar información.





Inspección y constatación de las condiciones

Durante la inspección realizada en el lugar, con acompañamiento policial, se verificó la existencia de plagas de chinches, condiciones de extrema insalubridad, deficiente higiene, presencia de olores persistentes, así como colchones y ropa de cama en estado inadecuado.

Además, se constató que personas adultas mayores presentaban lesiones compatibles con picaduras, lo que afectaba gravemente su salud, descanso y dignidad.





Según palabras del defensor Silva, la situación ameritaba una intervención inmediata: "La permanencia de personas adultas mayores en condiciones insalubres, con afectación directa a su salud, constituye una forma de violencia institucional y un incumplimiento grave del deber de cuidado, cuya responsabilidad es indelegable por parte del Estado".

Clausura y reubicación

En virtud de lo constatado, la Defensoría labró el acta correspondiente y dictó una Resolución de carácter urgente, ordenando:





La intervención inmediata del Ministerio de Salud de la Provincia y del Municipio de Trevelin.

La clausura preventiva del establecimiento.

La reubicación urgente de las personas adultas mayores, garantizando su integridad y condiciones dignas de alojamiento.

Paralelamente, se formuló la correspondiente denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal para que se investiguen posibles responsabilidades penales.

Allanamiento y coordinación con autoridades

En el marco de la investigación en curso, el viernes se llevó a cabo un allanamiento en el establecimiento. La medida se vinculó directamente con la denuncia y las actuaciones administrativas promovidas por la Defensoría.





Silva se reunió en la tarde de ese mismo día con el intendente de Trevelin, Héctor Ingram, para coordinar las acciones necesarias. También intervinieron el personal a cargo del Hospital Municipal y las autoridades de Fiscalía.

Se prevé que será necesario remover mobiliario, colchones y ropa de cama como mínimo, y efectuar una desinfección total del edificio.





Desde la Defensoría se informó que continuarán promoviendo la plena restitución de derechos y la protección integral de las personas adultas mayores, en sintonía con las políticas públicas que se vienen enmarcando en la provincia del Chubut.





La intervención de este viernes marca un precedente en la defensa de los derechos de los adultos mayores en la región, dejando en claro que el Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar condiciones dignas en los espacios donde residen.

La Defensoría de los Derechos de las Personas Adultas Mayores intervino tras denuncias anónimas con fotos y videos. Se constató la presencia de plagas, colchones en estado inadecuado y adultos mayores con lesiones compatibles con picaduras.Según se informó, se esperaba que durante la tarde-noche del viernes las autoridades competentes llevaran adelante las actuaciones para concretar el traslado de los adultos mayores, con el objetivo de evaluar la fumigación de chinches y otros patógenos que determinaran los técnicos de Seguridad y Ambiente.