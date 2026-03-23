La Trepada al Perito Moreno celebró sus 15 años con récord de emociones, participantes y crecimiento organizativo





La tradicional competencia de mountain bike en El Bolsón vivió un fin de semana especial con la realización de la 15° edición de la Trepada al Cerro Perito Moreno, un evento que ya se consolidó como un clásico del calendario deportivo regional y que este año volvió a reunir a corredores de distintos puntos de la Patagonia y del país. Con 123 participantes, un clima cambiante que mantuvo en vilo a la organización y un fuerte acompañamiento del público, la carrera reafirmó su crecimiento sostenido y su importancia como espacio de encuentro, deporte y comunidad.

Jaime Epulef, uno de los principales impulsores y organizadores de la competencia, no ocultó su satisfacción tras el cierre de una nueva edición. “La verdad que estamos muy contentos. Llegó mucha gente de todos lados a El Bolsón para correr esta trepada, y eso habla de lo que ha crecido el evento con el paso de los años”, expresó. La emoción tuvo un condimento especial: los 15 años de la carrera, a los que el propio Epulef definió con una metáfora cargada de afecto: “Siempre le digo a la gente que estamos de festejo porque nuestra niña cumple 15 años”.

La competencia no estuvo exenta de incertidumbre. Las condiciones climáticas generaron preocupación hasta último momento, con lluvias previas y pronósticos inestables. Sin embargo, la organización tenía todo previsto. “Habíamos armado un plan B, incluso con la posibilidad de usar un refugio en caso de lluvia. Son cosas que la gente no ve, pero llevan mucho trabajo previo”, explicó Epulef. Finalmente, el clima acompañó: hubo frío en algunos tramos, incluso alguna llovizna en altura, pero la jornada se desarrolló sin sobresaltos y permitió disfrutar de un “carrerón”, como lo definió el propio organizador.





Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue el salto en materia organizativa. La incorporación de tecnología para el cronometraje permitió que los resultados estuvieran disponibles casi en tiempo real en redes sociales, un avance significativo respecto a años anteriores. “Antes llegaba el último corredor y recién ahí empezábamos a subir los resultados. Ahora ya se publicaban al instante en Instagram y Facebook. Eso demuestra que hemos crecido mucho”, remarcó Epulef.

Detrás de la competencia hay además un fuerte componente de trabajo familiar y autogestivo. En ese sentido, Epulef destacó el rol de su hija, quien se encarga de gran parte de la organización económica del evento. “Yo soy la cara visible, pero ella lleva adelante todo lo que es la parte económica para poder solventar la carrera, que es bastante autogestiva”, señaló.

En lo deportivo, la competencia tuvo un alto nivel y contó con la participación de corredores experimentados y también de nuevos talentos. En la clasificación general, el ganador fue Dennis Heredia, de Bariloche, quien viene consolidando un gran presente competitivo. En tanto, en la meta volante femenina se destacó la local Florencia Rosas, mientras que en distintas categorías también sobresalieron nombres como Diego Pereira, Carla Bazani, Rafa López y Claudio Caliba, entre otros.





Más allá de los resultados, uno de los aspectos que más valoró la organización fue la aparición de nuevos corredores, especialmente de El Bolsón. “Me puso muy contento ver chicos nuevos, gente del barrio que se sumó. Es lindo ver cómo se genera ese semillero”, destacó Epulef, quien incluso compartió una anécdota personal sobre vecinos que comenzaron a practicar ciclismo de grandes y hoy forman parte de la competencia.

El evento también incluyó la “Mini Trepada Kids”, una propuesta destinada a los más chicos que tuvo una gran convocatoria y que apunta a fomentar el deporte desde edades tempranas. “El semillero está, las ganas están, y eso nos motiva a seguir trabajando”, afirmó el organizador.

Otro de los puntos fuertes fue la hospitalidad de la comunidad local, un aspecto que los visitantes destacaron especialmente. “Se llevan una muy buena impresión, tanto por la organización como por el acompañamiento de la gente de El Bolsón. Muchos ya nos dijeron que el año que viene van a volver con más competidores”, contó Epulef.

Consolidada como una de las pruebas más importantes de la región, la Trepada al Perito Moreno no solo representa un desafío deportivo, sino también un motor para el turismo y la actividad económica local. En ese sentido, Epulef dejó abierta la puerta a nuevos proyectos: entre ellos, la posibilidad de sumar eventos en temporada de verano e incluso organizar una competencia en el marco de la Fiesta Nacional del Lúpulo, uno de los eventos más convocantes de la ciudad.

“Sabemos que es mucho trabajo, pero tenemos ganas de seguir creciendo y generando propuestas para el deporte y para El Bolsón”, concluyó.

A 15 años de su primera edición, la Trepada al Perito Moreno no solo celebra su permanencia en el tiempo, sino también su evolución. Con más organización, mayor convocatoria y un fuerte arraigo comunitario, la competencia sigue subiendo —como sus propios corredores— hacia nuevos desafíos.