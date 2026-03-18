La trepada al Cerro Perito Moreno celebra su 15° edición con fuerte acompañamiento municipal y presencia regional



El municipio confirmó su respaldo a una nueva edición de la tradicional trepada al Cerro Perito Moreno, un evento deportivo que con el paso de los años se consolidó como una propuesta clave no solo en lo competitivo, sino también en lo turístico y cultural para la comarca. Así lo destacó el presidente del Concejo Deliberante a cargo de la intendencia, Agustín Guasco, junto al organizador de la carrera, Jaime Epulef. imagen de archivoEl municipio confirmó su respaldo a una nueva edición de la tradicional trepada al Cerro Perito Moreno, un evento deportivo que con el paso de los años se consolidó como una propuesta clave no solo en lo competitivo, sino también en lo turístico y cultural para la comarca. Así lo destacó el presidente del Concejo Deliberante a cargo de la intendencia, Agustín Guasco, junto al organizador de la carrera, Jaime Epulef.





Guasco remarcó la importancia de sostener este tipo de iniciativas que “desde 2011 se vienen acompañando de manera consecutiva”, y celebró la continuidad del evento que este año alcanza su décima quinta edición. “Para nosotros es muy placentero ver cómo esta carrera se ha consolidado en la región. No la vemos solamente como un evento deportivo, sino también como una propuesta cultural y turística que ayuda a romper la estacionalidad y dinamizar la economía local”, expresó.





En ese sentido, subrayó que la competencia atrae no solo a deportistas, sino también a visitantes que eligen la comarca como destino, fortaleciendo su identidad. Además, destacó que la edición se realiza en homenaje a Tonu Bisuela, deportista local, lo que le otorga un valor simbólico adicional.





Por su parte, el organizador Jaime Epulef confirmó que la competencia se desarrollará el domingo 22 de marzo, manteniendo su tradicional calendario del tercer fin de semana del mes. “Tenemos inscriptos de distintos puntos de la Patagonia como Río Gallegos, Trelew, Trevelin, Esquel, Plaza Huincul, Cutral Co, Neuquén, Fernández Oro, Bariloche, además de los corredores locales”, detalló.





Epulef resaltó el crecimiento sostenido de la prueba y el esfuerzo organizativo que implica sostenerla durante 15 años de manera ininterrumpida. “Esto no sería posible sin el acompañamiento del municipio y de mucha gente que colabora. Hoy en día es inviable hacer un evento de estas características sin ese apoyo”, afirmó.





La largada será a las 11 de la mañana desde el gimnasio municipal, mientras que la llegada estará ubicada en la base del cerro Perito Moreno, donde también se realizará la premiación. La competencia contará con 32 categorías, de las cuales 25 otorgarán premios en efectivo.





Uno de los atractivos destacados será la meta volante en la subida de Pampa de Ludden, donde el primer competidor y la primera competidora en llegar obtendrán un premio económico. Además, el evento incluirá la entrega de kits el día sábado, con un agasajo gastronómico para los corredores, una iniciativa que se ha convertido en un sello distintivo de la organización.





Finalmente, Epulef indicó que las inscripciones permanecen abiertas hasta días previos a la competencia, y que se espera un incremento significativo de participantes en las últimas jornadas, como ocurre habitualmente.





La trepada al Cerro Perito Moreno se presenta así como una cita ya instalada en el calendario regional, combinando deporte, turismo y comunidad en un evento que sigue creciendo año tras año.