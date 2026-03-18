Renuncia de Laura Rojas: se reconfigura el Concejo Deliberante y podría asumir Sofía Seroff

La política local atraviesa horas de definiciones en El Bolsón tras conocerse que la concejal Laura Rojas habría presentado su renuncia al cargo para retomar de lleno su actividad profesional como trabajadora social en el Hospital de Área. La información, difundida inicialmente por el medio AMPM y confirmada por otras fuentes periodísticas, marca un posible cambio en la composición del Concejo Deliberante.

Según trascendió, la edila del oficialismo, perteneciente a Juntos Somos Río Negro (JSRN), ya habría formalizado su dimisión, la cual será tratada en la próxima sesión del cuerpo legislativo. La decisión, que venía siendo un “secreto a voces” en los últimos días, se habría terminado de definir tras una reunión con el intendente Bruno Pogliano, donde se analizaron los pasos administrativos y políticos a seguir.

El alejamiento de Rojas no solo implica su salida del ámbito legislativo, sino también una serie de corrimientos dentro de la estructura institucional. De acuerdo a la línea sucesoria correspondiente a la lista oficialista, quien estaría en condiciones de asumir la banca es Sofía Seroff, actual vicepresidenta de la Agencia de Turismo de El Bolsón.

No obstante, su llegada al Concejo dependerá de la aceptación formal del cargo. En caso de concretarse, Seroff ocuparía la banca hasta el año 2027. Si decidiera no asumir, el lugar sería cubierto por los siguientes nombres en la lista de suplentes de JSRN.

El escenario abre interrogantes sobre la dinámica futura del Concejo Deliberante y el impacto político de este movimiento dentro del oficialismo local, en un contexto donde ya comienzan a perfilarse posibles candidaturas de cara al próximo turno electoral.