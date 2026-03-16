Seis demorados tras un control de alcoholemia que derivó en incidentes en el acceso norte a la localidad.

Un operativo de control de alcoholemia realizado por personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro terminó con seis personas demoradas luego de que se produjeran agresiones contra efectivos policiales en el acceso norte.





El jefe del cuerpo de Seguridad Vial, el oficial principal Jairo Medina, explicó que el hecho ocurrió alrededor de las 20:50 horas, cuando personal del destacamento se encontraba realizando controles frente a la unidad policial sobre la ruta. En ese momento observaron a unos 50 metros hacia el norte un camión Ford F350 que, de manera sospechosa, realizó una maniobra en reversa y terminó encajado en un desnivel al costado de la calzada.





Ante esta situación, los efectivos se acercaron para identificar a las personas que se encontraban junto al vehículo. Según relató Medina, el conductor era un hombre de 48 años que estaba acompañado por su hijo de 17. Al dialogar con los policías, el hombre admitió ser quien conducía el rodado y, de acuerdo a lo que indicó el jefe policial, presentaba signos de haber consumido alcohol.





Cuando el personal intentó realizarle el control de alcoholemia, el conductor se negó, ya que el resultado podía derivar en la retención del vehículo. En ese contexto comenzaron las agresiones verbales hacia los efectivos y la situación se volvió más tensa debido a la presencia de unas 20 personas que se encontraban en el lugar y que venían de participar en actividades vinculadas a las domas y a la celebración de la Pachamama.





De acuerdo con Medina, algunos de los presentes comenzaron a hostigar al personal policial, lo que obligó a solicitar refuerzos. La situación escaló rápidamente y las agresiones pasaron de lo verbal a lo físico, lo que motivó la intervención directa de los uniformados.





Finalmente, la policía procedió a la demora de seis personas, familiares del conductor, quienes estaban involucradas en las agresiones contra el personal que realizaba el operativo. El procedimiento permitió restablecer el control en el lugar y continuar con los controles vehiculares que se desarrollaban en ese sector de la ruta.

El hecho se registró sobre la Ruta Nacional 40, donde intervino personal policial y de seguridad vial tras advertir que el vehículo presentaba una situación inestable que podría haber terminado en un vuelco. La rápida intervención permitió asegurar la escena y evitar consecuencias mayores.





Según explicó el oficial principal Jairo Medina, dentro del camión se transportaban caballos, lo que complejizó el procedimiento. En medio del operativo también intervinieron familiares y conocidos de las personas involucradas, quienes se acercaron al lugar mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.





Uno de los aspectos centrales del operativo tuvo que ver con el destino de los animales. Al quedar el vehículo detenido por la situación vial y las actuaciones policiales, era necesario garantizar el resguardo de los caballos.





En ese contexto, los animales fueron puestos bajo custodia preventiva hasta que se presentó en el lugar una persona conocida por los involucrados, quien aseguró tener relación con ellos y se hizo responsable de los equinos. Tras verificar la situación, se procedió a la entrega de los caballos para que quedaran bajo resguardo adecuado y evitar que permanecieran dentro del vehículo.





En paralelo, las personas que viajaban en el camión fueron demoradas en el marco del procedimiento, aunque posteriormente recuperaron la libertad una vez cumplidas las diligencias correspondientes.





Desde el área de seguridad vial destacaron que este tipo de intervenciones requiere actuar con rapidez no solo para evitar siniestros mayores en la ruta, sino también para garantizar el bienestar de los animales transportados y ordenar la situación en el lugar del incidente.