Diputado rionegrino pide que se niegue el ingreso al país al magnate Joseph Lewis





Marcelo Mango solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones que impida el ingreso del empresario británico al país. El legislador argumenta que una condena por delitos financieros en Estados Unidos encuadra en las restricciones previstas por la Ley Nacional de Migraciones.





El diputado nacional rionegrino Marcelo Mango solicitó formalmente a la Dirección Nacional de Migraciones que se le niegue el ingreso a la Argentina al magnate británico Joseph Lewis, en base a antecedentes judiciales en Estados Unidos vinculados a delitos financieros.

El legislador, integrante de Unión por la Patria, sostuvo que la situación del empresario encuadra dentro de las restricciones establecidas por la Ley Nacional de Migraciones 25.871. “Lewis no puede entrar más a la Argentina”, afirmó Mango al fundamentar su pedido.

La condena en Estados Unidos

Según se detalla en la presentación, la justicia estadounidense declaró culpable a Lewis el 24 de enero de 2024 por conspiración para cometer fraude de valores y fraude de valores. Posteriormente, el 4 de abril de ese mismo año se le impuso una sentencia de tres años de probation, además de una multa de cinco millones de dólares y la obligación de restitución.

Más tarde, el 12 de noviembre de 2025, el empresario fue indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sin embargo, Mango señaló que ese indulto no elimina los antecedentes judiciales. “Aun mediando el indulto, la condena de Joseph Lewis subsiste como antecedente histórico y jurídico relevante para la aplicación de la ley argentina”, afirmó.

El argumento legal

El diputado citó el artículo 29 de la Ley Nacional de Migraciones, que establece que los extranjeros condenados o con antecedentes por delitos que impliquen pena privativa de la libertad no pueden ingresar o permanecer en el país.

En su planteo, Mango advirtió que permitir el ingreso del magnate implicaría “una ilegalidad y un aberrante doble estándar”.

Además recordó que el gobierno del presidente Javier Milei sostuvo públicamente que ningún extranjero condenado podrá ingresar al país. “La ley no distingue entre un migrante pobre y un magnate extranjero”, concluyó el legislador rionegrino.