Lluvias de marzo trajeron alivio a la cordillera y avanzan obras clave en El Manso

El delegado regional del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Matías Torman, destacó el impacto positivo de las precipitaciones registradas durante marzo en la zona cordillerana, al tiempo que confirmó avances en una obra largamente esperada en la región del Manso, orientada a mejorar el escurrimiento hídrico y prevenir complicaciones ante futuros eventos climáticos.





Según precisó el funcionario, durante el último mes se acumularon alrededor de 110 milímetros de lluvia, un registro significativo que trajo alivio tras un período de marcada sequía. “La verdad que trajo alivio a toda la zona de cordillera, tanto El Bolsón como Bariloche. Es importante también pensando en lo que viene”, señaló, al referirse a la recuperación de niveles hídricos en distintos cursos de agua.

Uno de los casos más notorios es el del río Quemquemtreu, que había alcanzado mínimos históricos y que, tras las lluvias, logró recuperar valores acordes a esta época del año. No obstante, la situación no es homogénea en toda la región. En sectores como Río Chico y Ñorquinco, si bien se registraron nevadas en la cordillera, los niveles de los ríos aún no alcanzan los parámetros habituales.





En este contexto, Torman remarcó la importancia de avanzar con tareas de mantenimiento y obras de infraestructura hídrica. Entre ellas, se destaca el proyecto de limpieza integral del arroyo seco en la zona del Manso, una intervención reclamada desde hace años por vecinos y autoridades locales.

La obra, que será licitada en los próximos días, contempla una primera etapa que abarcará el tramo desde la ruta hasta la desembocadura del arroyo. Los trabajos incluirán la remoción de bancos de sedimentos y vegetación en el cauce central, así como tareas de poda en las márgenes para facilitar el escurrimiento del agua. “Es una obra en el mismo sentido de la que se hizo en el Quemquemtreu, pero con la particularidad de que este arroyo hace mucho tiempo que no se limpia”, explicó el delegado.





El presupuesto oficial ronda los 43 millones de pesos y, según se informó, al menos cuatro empresas de Bariloche, El Bolsón y la propia zona del Manso ya manifestaron interés en participar del proceso licitatorio, cuya apertura de sobres está prevista para el próximo 8 de abril.





Finalmente, en relación a las condiciones climáticas, Torman anticipó un cambio en el tiempo hacia las próximas horas, con el retorno de lluvias y viento. Se esperan precipitaciones durante la tarde y noche, con mejoras hacia el mediodía del día siguiente. De cara a Semana Santa, las previsiones actuales indican condiciones estables, aunque el funcionario advirtió que el escenario climático se mantiene variable.





De este modo, las recientes lluvias no solo aportan alivio inmediato a la región, sino que también reafirman la necesidad de continuar con obras estructurales que permitan optimizar el manejo del recurso hídrico y reducir riesgos ante futuros eventos meteorológicos.