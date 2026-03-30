PAMI adelanta la campaña de vacunación antigripal 2026

PAMI adelantó su campaña de vacunación antigripal 2026 en todo el país. La decisión responde al adelantamiento de la temporada de virus respiratorios que se viene registrando en los últimos años y a la circulación de una nueva variante de influenza A (H3N2), que presenta mayor transmisibilidad. El objetivo de la campaña es garantizar mayor inmunidad para uno de los grupos de la población que puede desarrollar complicaciones y cuadros más graves antes del periodo de mayor circulación del virus.









Para aplicarse la vacuna, los afiliados deberán ingresar al buscador de farmacias desde www.pami.org.ar/farmacias o llamar al 138 - PAMI Escucha y marcar la opción 0 (cero). Se sugiere comunicarse con la farmacia en la que habitualmente se vacunan antes de concurrir.









Los afiliados pueden vacunarse en cualquier farmacia de la red PAMI, sin necesidad de tener una orden médica ni sacar previamente un turno. El único requisito es presentar su DNI y la credencial de la obra social.









Aquellas personas menores de 65 años que tengan factores de riesgo también deberán presentar la documentación médica que lo acredite.









La vacuna puede aplicarse de manera simultánea con otras vacunas del Calendario Nacional. Su única contraindicación es tener alergia a alguno de los componentes o haber tenido una reacción alérgica al recibir una dosis previa.









Más información sobre la campaña de vacunación en www.pami.org.ar/antigripal.