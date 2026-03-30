Más apoyo para sostener escolaridad en estudiantes rionegrinos

En este marco, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos implementará el programa Brindar Oportunidad, que retoma y amplía el trabajo que anteriormente se realizaba a través del plan Escuela Presente, con un enfoque más integral y cercano a cada realidad.





El programa se organiza en dos líneas de acción. Por un lado, el acompañamiento individual, orientado a cubrir necesidades específicas de estudiantes -como anteojos, sillas de ruedas o equipamiento adaptado- que resultan clave para sostener su escolaridad.

Por otro, la línea de gestión institucional, que permite a las escuelas presentar proyectos para atender demandas colectivas, mejorar espacios y fortalecer recursos educativos según cada contexto.





La Subsecretaria de Innovación y Planeamiento Educativo, Aurelia Sosa, explicó que “el objetivo es intervenir de manera directa donde surgen las necesidades, para que ningún estudiante vea afectada su trayectoria y cada escuela cuente con más herramientas para enseñar”.

El Gobierno de Río Negro pone en marcha una herramienta para acompañar a estudiantes y escuelas, dando respuestas a necesidades que muchas veces condicionan la continuidad de las clases. El objetivo es claro: que ningún chico o chica tenga que dejar o dificultar su recorrido escolar por falta de recursos.De esta manera, la Provincia sigue avanzando con una política educativa que baja al territorio y se traduce en soluciones concretas para las familias y las comunidades educativas de Río Negro.