El Fiat Cronos 0km del Patagonia telebingo quedó en Viedma



El Sorteo Extraordinario de marzo del Patagonia Telebingo premió con un auto 0 km a un viedmense que compró su cartón N° 492.972 en la agencia oficial N°3. El Sorteo Extraordinario de marzo del Patagonia Telebingo premió con un auto 0 km a un viedmense que compró su cartón N° 492.972 en la agencia oficial N°3.

La capital rionegrina volvió a ser protagonista de la suerte. En el marco del Sorteo Extraordinario de marzo del Patagonia Telebingo, un vecino de Viedma se convirtió en el flamante ganador de un Fiat Cronos 0 km, en una jornada cargada de emoción y premios en toda la región.

El cartón ganador fue el N° 492.972, adquirido en la Agencia Oficial N°3 de Viedma, reafirmando el rol de las agencias locales como puntos clave de participación para miles de apostadores. El sorteo se llevó a cabo el pasado domingo 29 de marzo bajo la modalidad “sale o sale”, garantizando la entrega del premio principal.

Pero la suerte no se detuvo allí. La línea en la primera ronda, con un premio de $720.000, tuvo como destino la localidad de Allen. En tanto, la segunda línea se repartió entre Plottier y Sierra Grande, donde cada ganador obtuvo $725.000. Por su parte, el premio mayor del bingo en primera ronda, de $1.800.000, quedó en manos de un apostador de Fernández Oro.

Las agencias encargadas de vender los cupones ganadores fueron la N°53, la N°89 y la N°91.

Con este inicio prometedor, el Patagonia Telebingo reafirma su propuesta para 2026, presentando un calendario de sorteos extraordinarios a lo largo de todo el año. En ese marco, desde este lunes 30 de marzo ya se encuentran a la venta los cupones para el próximo gran sorteo, que tendrá lugar el 28 de junio, donde estará en juego una camioneta Fiat Titano 4x4 0 km, también bajo la modalidad “sale o sale”.

Además, quienes adquieran su cartón no solo participarán por el premio mayor, sino que también accederán a sorteos anticipados mensuales por televisores de 55 pulgadas, y por los premios de las líneas, bingos y pozo acumulado como todos los domingos, ampliando así las oportunidades de ganar.

El valor del cupón 2x1 es de $10.000, una propuesta accesible que continúa posicionando al Patagonia Telebingo como uno de los juegos más elegidos de la región, combinando entretenimiento, premios y la posibilidad concreta de que la suerte llegue, una vez más, a cada rincón de la provincia.